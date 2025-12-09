Decizia luată de FRF ca să ajute România să se califice la Campionatul Mondial. Schimbare în Superligă

Stiri Sport
09-12-2025 | 17:54
FCSB
IMAGO

Comitetul Executiv al FRF a dezbătut şi adoptat o modificare a programului Superligii, astfel încât să asigure o pregătire optimă pentru jucătorii din competiţia internă înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

autor
Stirileprotv

În 26 martie, reprezentativa României va disputa, în deplasare, semifinala play-off-ului CM 2026, urmând ca, în cazul unui succes, să joace, în 31 martie, în Slovacia sau Kosovo, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final.

Pentru a veni în sprijinul echipei naţionale, membrii Comitetului Executiv al FRF au dezbătut şi aprobat o modificare a programului Superligii. Mai exact, în etapa de campionat dinaintea reunirii tricolorilor, etapa a doua din play-off/play-out, cluburile care vor furniza jucători pentru naţionala României vor disputa partidele din acea rundă în zilele de joi şi vineri, 19, respectiv 20 martie 2026.

În cazul în care reprezentantele ţării noastre în cupele europene, FCSB şi Universitatea Craiova, îşi continuă parcursul şi vor avea de disputat în acea săptămână jocuri în Liga Europa, respectiv Conference League, meciurile acestor două formaţii din etapa de Superligă vor fi amânate pentru o dată ulterioară.

Prin această măsură, se asigură că jucătorii convocaţi din competiţia internă vor avea 6-7 zile la dispoziţie între ultimul joc din Superligă şi semifinala play-off-ului CM 2026 şi, în acelaşi timp, că nu vor avea un timp prea îndelungat de la ultimul joc intern, cum s-ar fi întâmplat în cazul în care etapa ar fi fost amânată în întregime, potrivit News.ro.

Citește și
Gigi Becali
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Sursa: News.ro

Etichete: romania, superliga, cupa mondială, frf, campionatul mondial,

Dată publicare: 09-12-2025 17:54

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Ce datorii a strâns Gigi Becali la FCSB în ultimii cinci ani raportați la Fisc. Bilanțurile oficiale
Stiri Economice
Ce datorii a strâns Gigi Becali la FCSB în ultimii cinci ani raportați la Fisc. Bilanțurile oficiale

FCSB se află în atenția autorităților fiscale, după ce ANAF a analizat situația financiară a clubului folosind un soft special, iar verificările au arătat cheltuieli nejustificate și datorii semnificative.

Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
Stiri Economice
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Softul Fiscului l-a prins în offside pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru restanțe la bugetul de stat.

FCSB, învinsă de FC Basel cu 3-1, în Europa League
Stiri Sport
FCSB, învinsă de FC Basel cu 3-1, în Europa League

FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană FC Basel cu scorul de 3-1 (1-0), joi seara, pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League.  

Recomandări
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO
Stiri externe
Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO

Publicația POLITICO a întocmit topul celor mai puternice persoane din politica europeană, iar într-o ierarhie secundară se află și un europarlamentar român.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Decembrie 2025

48:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28