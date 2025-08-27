Ministrul Apărării, mesaj care va stârni furia suporterilor steliști: „Planul e unul normal”. Ce se va întâmpla cu Steaua

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că nu este de acord cu investirea de bani publici în clubul Steaua, al Armatei, însă susţine asocierea cu un investitor privat, care să administreze clubul.

Ministrul Apărării a afirmat că, în ultimele două săptămâni, a avut ”întâlniri şi discuţii diverse” pe tema echipei de fotbal Steaua, a Armatei, care joacă în Liga a II-a. În acest context, întrebat care este planul Ministerului pentru echipa Steaua, ministrul a respins ideea de a investi bani publici într-o echipă de fotbal, chiar dacă aceasta ar ajunge în topul Ligii I.

”Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim şi anume: dacă vrei să faci performanţă în fotbal, nu poţi să faci performanţă pe bani publici. Ar fi nedrept să bagi foarte mulţi bani publici într-o echipă care să se bată, să zic, la titlu sau în cupele europene”, a afirmat, marți, ministrul Apărării.

El a susţinut că este nevoie de o asociere între brandul Steaua, care ”trebuie să rămână al Armatei”, şi un investitor, ”cu un contract solid, cu posibilitatea de a investi, pentru că fotbalul e un business”.

Moşteanu a afirmat că investitorul privat este cel care ar trebui să aibă managementul clubului.

”Vom face asta, acum ne uităm la căile juridice şi la paşii juridici”, a adăugat ministrul, la Euronews, potrivit News.ro.

„Brandul Steaua e frumos și trebuie să rămână al armatei. Lângă el trebuie să vină un investitor cu un contract solid, cu disponibilitatea de a investi, pentru că este un business fotbalul", a transmis Moșteanu.

Acesta a făcut o referire directă la episodul care a dus la litigiul cu finanțatorul FCSB, Gigi Becali, și a promis că istoria nu se va mai repeta. „Noi printr-un contract solid ne asigurăm că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în povestea veche a lui Gigi Becali. Brandul rămâne al armatei. În cazul în care investitorul nu își respectă niște obligații, brandul rămâne al armatei, el își vede de drum. Eu nu sunt de acord să finanțez o echipă de fotbal cu bani publici și cred că asta e singura cale către performanță”, a mai spus el.

