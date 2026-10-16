Lautaro Martinez va lipsi de pe teren aproximativ o lună, ratând astfel derby-ul contra lui AC Milan, potrivit Agerpres.

"Nu sunt medic. Mi s-a spus că acesta este timpul de recuperare. Vorbim despre revenirea lui după pauză. Trebuie pur şi simplu să facem ceea ce am făcut întotdeauna, atât cu Lautaro, cât şi fără el. Fiecare trebuie să dea dovadă de calităţi de lider şi să ne ajute să urmărim ambiţii mai mari", a declarat Chivu înaintea meciului de campionat de la Bologna, într-o conferinţă de presă, scrie site-ul Football Italia.

Întrebat dacă Ange-Yoan Bonny va primi mai multe şanse în urma accidentării atacantului argentinian, Chivu a răspuns: "M-a impresionat la începutul acestui sezon. Şi-a demonstrat întotdeauna calitatea atunci când a intrat pe teren. Avem la dispoziţie un mare atacant. Îi cunoaştem valoarea, iar momentul în care va fi titular va veni. Între timp, suntem extrem de mulţumiţi de contribuţia sa în fazele finale ale meciurilor. Suntem mulţumiţi de ceea ce face."

Chivu a revenit asupra eşecului cu FC Bruges, 3-4 pe teren propriu, meci în care Lautaro Martinez a reuşit dubla.

"Ne asumăm responsabilitatea. Ceva nu a funcţionat în ultimele 30 de minute împotriva lui Bruges, dar nu trebuie să uităm ceea ce am făcut bine în prima oră, până în momentul în care adversarii au înscris golul prin care au condus cu 2-1. Ne-am creat multe ocazii şi am intrat în repriza a doua cu atitudinea potrivită, având două şanse importante. Apoi, totul s-a prăbuşit după al doilea gol. Trebuie să privim situaţia ca pe două meciuri într-unul singur. Trebuie să reacţionăm şi să găsim o nouă energie cât mai repede posibil. Nu trebuie să ne plângem de milă; trebuie să reacţionăm", a afirmat tehnicianul campioanei Italiei.

Inter a primit deja opt goluri în şase meciuri din Serie A şi încă şase în două partide din Liga Campionilor, astfel încât Chivu a fost întrebat de ce are nevoie echipa pentru a-şi regăsi soliditatea în defensivă.

"Asta trebuie să înceapă cu mine. Eu sunt principalul responsabil. Trebuie să dezvoltăm o mentalitate comună şi să ne asumăm responsabilitatea. Avem un grup de jucători fantastici. Trebuie doar să găsim unitatea şi să ne reconectăm la diferitele momente ale unui meci, fără a lăsa dificultăţile să ne doboare. Nu trebuie să transformăm asta (înfrângerea împotriva lui FC Bruges) într-o dramă, chiar dacă doare, pentru că aşteptările erau mari. Puteam obţine victoria, şi spun asta cu cel mai mare respect faţă de adversar. Ei au fost bine organizaţi şi ne-au creat probleme atunci când am cedat din punct de vedere mental. Ne-am pierdut încrederea şi am devenit confuzi. Am reacţionat emoţional, în loc să rămânem organizaţi", a răspuns Chivu.

"Îmi asum responsabilitatea pentru organizarea echipei. Trebuie să le ofer jucătorilor mai multă siguranţă. Nu pot controla prea multe odată ce aceştia intră pe teren, dar pot fi mai incisiv în a explica modul în care trebuie făcute lucrurile. Nu pot schimba totul prea drastic. Trebuie să găsim motivaţia potrivită. Trebuie să îmbunătăţim detaliile, dar nu ar trebui să renunţăm la tot ce am făcut marţi. Când am păstrat distanţele corecte, i-am forţat pe adversari să ne cedeze mingea. Problema a apărut atunci când am făcut presingul în mod incorect şi, din acest punct de vedere, îmi asum responsabilitatea. În acelaşi timp, vreau să păstrez entuziasmul şi dorinţa de a avansa şi de a recupera mingea. Ar fi mai simplu să renunţăm la presing, dar trebuie să ne îmbunătăţim coeziunea şi comunicarea pe teren. În general, nu poţi ajunge departe în fotbal dacă joci încet", a spus românul.

Portarul Josep Martinez a fost criticat în urma înfrângerii suferite de Inter, iar Chivu nu a negat că Ivan Provedel ar putea fi folosit în meciurile următoare.

"Provedel se bucură de respectul şi încrederea mea. Îl consider un portar care ne va ajuta în mod semnificativ", a conchis antrenorul lui Inter.