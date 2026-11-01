Derby della Madonnina a început prost pentru Inter pentru că Pulisic a înscris în minutul 4, deschizând scorul cu o lovitură de cap. Şapte minute mai târziu milanezii au mai înscris odată. Corner Moreira, iar Rabiot a plasat mingea lângă bară, cu o execuţie de efect.

Minutul 22 a adus un gol şi pentru nerazzurri, marcat de Bastoni, echipa lui Chivu aflându-se aproape de egalare în minutul 33, când Maignan a intervenit extraordinar la şutul lui Spence. Finalul reprizei a aparţinut însă echipei lui Ruben Amorim, care a restabilit diferenţa de două goluri cu reuşita din lovitură liberă a lui Moreira, scrie News.ro.

În partea secundă, Carlos Augusto a ratat în minutul 56, pentru ca în minutul 75 arbitrul să dicteze penalti pentru Inter, la un presupus henţ. Decizia a fost însă anulată după ce reluările VAR au arătat că mingea îl lovise în piept pe jucătorul Milanului. Până la final nerazzurri nu au reuşit să pună în pericol poarta lui Maignan şi AC Milan – Inter Milano s-a încheiat 3-1. Chivu continuă seria înfrângerilor cu milanezii, în faţa cărora a pierdut în trei rânduri de când a preluat pe Inter.

Campioana a pierdut astfel primul meci în Serie A în acest sezon şi cade pe locul al doilea în clasament, cu 25 de puncte, tot atâtea câte are şi Lazio, dar cu golaveraj mai slab acum. Pe locul al treilea se află AS Roma, cu 24 de puncte, urmată de AC Milan, cu 21 de puncte.