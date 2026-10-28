Inter Milano s-a impus la Venezia pe final, cu două autogoluri. Echipa lui Chivu a controlat meciul, dar a marcat primul gol abia în minutul 79, scrie News.ro.

Matias Moreno a înscris în propria poartă la o centrare simplă, vrând să respingă în corner, iar trei minute mai trâziu a venit rândul lui Redouane Halhal să marcheze un autogol. Venezia – Inter Milano 0-2 şi echipa campioană rămâne lider, cu 25 de puncte.

AC Milan a pierdut însă pe teren propriu, cu Bologna. Samuel Mbangula a deschis scorul pentru oaspeţi, în minutul 8, dar milanezii au revenit prin Alphadjo Cisse, care a înscris o dublă, în minutele 14 şi 27. Pentru echipa lui Ruben Amorim dezastrul a venit în partea secundă. Bartesaghi a marcat un autogol în minutul 60, aducând egalarea. După numai două minute Mbangula a adus în avantaj pe Bologna, iar în minutul 86 acelaşi jucător a marcat al patrulea gol al oaspeţilor şi AC Milan – Bologna s-a încheiat 2-4.

Gazdele rămân cu 18 pucnte, pe locul 5, în timp ce învingătorii au 11 puncte, pe locul 11.