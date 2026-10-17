Pe stadionul Renato Dall’Ara gazdele de la Bologna au deschis scorul, prin Tommaso Pobega, în minutul 10, iar reacţia campioanei a venit abia pe final de repriză, când Marcus Thuram a egalat, în minutul 44, scrie News.ro.

În repriza secundă, Chivu i-a trimis în teren pe Bonny şi Carlos Augusto, iar cei doi şi-au făcut datoria. Carlos Augusto a adus pentru prima oară oaspeţii în avantaj, în minutul 69, pentru ca Mkhitaryan, abia intrat, să ofere o pasă incredibilă lui Carlos Augusto, acesta a pătruns pe stânga şi a trimis în careu, pentru Bonny, care a stabilit rezultatul final, Bologna – Inter Milano 1-3.

Echipa lui Chivu ajunge la 19 puncte şi este pe primul loc în Serie A, în timp ce Bologna e a 14-a, cu 5 puncte.