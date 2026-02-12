Șeful echipei olimpice nordice, Janne Hanninen, a refuzat să ofere mai multe detalii. „Nu avem o politică de toleranță zero față de alcool. Desigur, există toleranță zero în concursurile de sărituri cu schiurile și în timpul antrenamentelor, dar în afara acestora nu există toleranță zero”, a declarat el pentru AFP.

Acest incident care l-a implicat pe Medved nu a avut loc „în timpul unei sesiuni de antrenament”, a clarificat Hanninen.

Mesaj de regret și schimbare la conducerea echipei

Într-o declarație emisă de Comitetul Olimpic Finlandez, Igor Medved a spus că îi pare „foarte rău”. „Aș dori să-mi cer scuze întregii echipe finlandeze, sportivilor și fanilor”, a spus el.

„Sper că echipa se poate concentra pe competiție și își poate continua munca excelentă. Nu voi face alte comentarii pe această temă”, a adăugat Medved.

Asistentul său, Lasse Moilanen, va prelua funcția de antrenor principal al echipei finlandeze de sărituri cu schiurile. Medved, cetățean sloven, era antrenorul principal al echipei finlandeze din sezonul 2024–2025.