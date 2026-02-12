Formaţiunea solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate şi să susţină introducerea unor reforme structurale reale care să ţină cont de realităţile sociale şi economice din România.

Potrivit social-democraţilor, o alternativă este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetăţenii cu venituri mici.

”PSD solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate şi să susţină introducerea unor reforme structurale reale care să ţină cont de realităţile sociale şi economice din România. Tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă! Iar PSD nu va susţine o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar”, transmite formaţiunea, într-un comunicat oficial.

PSD consideră că reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă Guvernul trebuie să ţină cont de particularităţile diverselor domenii de activitate.

”Introducerea fără discernământ a ideologiei „fără excepţii” la nivelul întregului sistem de Sănătate poate afecta masiv funcţionarea spitalelor publice din România, cu efecte deosebit de grave asupra vieţii şi sănătăţii cetăţenilor. De asemenea, tăierile otova ale cheltuielilor de personal pot determina pierderea fondurilor europene alocate strict pentru asistenţa tehnică acordată pentru proiectele de investiţii cu finanţare europeană. Nu în ultimul rând, impunerea unor astfel de reduceri în cazul instituţiilor sau ministerelor care deja au parcurs proceduri ample de reorganizare în lunile precedente le va pune pe acestea în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile de bază în domeniile pe care le gestionează! ”, arată social-democraţii.

PSD mai afirmă că ”este consecvent cu poziţiile anterioare privind ineficienţa politicilor de austeritate”.

”Reamintim că PSD a avertizat că o majorare a TVA şi a accizelor va determina creşterea inflaţiei şi scăderea consumului, cu efecte negative asupra creşterii economice şi asupra încasărilor la bugetul de stat. Cele mai recente date oficiale ale INS şi Eurostat confirmă acum că acele măsuri au amplificat inflaţia din România la cel mai mare nivel din Uniunea Europeană, iar în prezent ţara noastră este singurul stat UE în care salariaţii pierd masiv din puterea de cumpărare. În consecinţă, în România s-a înregistrat cea mai mare prăbuşire a consumului din ultimii 15 ani, ceea ce a adus economia românească în pragul recesiunii”, menţionează formaţiunea.

Potrivit PSD, o alternativă la politicile de tăieri „fără excepţii” este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetăţenii cu venituri mici.

”O astfel de reformă structurală, susţinută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare dintre diversele categorii sociale şi ar aduce venituri suplimentare la buget, fără a amplifica inflaţia şi fără a afecta creşterea economiei naţionale”, transmite PSD.

Ce s-a întâmplat la votul moțiunii de cenzură de anul trecut

Pe de altă parte, la votul moțiunii de cenzură de anul trecut (14 iulie) din totalul de 464 de parlamentari, au fost prezenți la vot 398. Au votat „pentru” 134, iar patru „împotrivă”. Cei care fac parte din coaliția de guvernare, inclusiv PSD, au fost în sală dar nu au votat. Pentru a trece moțiunea și a da jos guvernul, implicit și pachetul fiscal care a inclus majorarea TVA și a accizelor, era nevoie de o majoritate de 233 de voturi.