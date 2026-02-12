Pam Bondi a susținut, uneori pe un ton răstit, că nu există dovezi privind implicarea lui Trump în scandalul Epstein, de pedofilie și abuzuri sexuale. La rândul lor, aleșii au acuzat-o pe Pam Bondi că a mușamalizat cazul.

Procurorul General al Statelor Unite, Pam Bondi, a apărut în fața aleșilor din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților pentru a da explicații cu privire la gestionarea documentelor din cazul Epstein.

Ted Lieu, congresmen democrat - statul California: Au fost fete minore la acea petrecere sau la vreo petrecere la care Trump a participat împreună cu Jeffrey Epstein?

Pam Bondi, procurorul general al Statelor Unite: Nu există nicio dovadă că Donald Trump ar fi comis o infracțiune.

Ted Lieu: Tocmai ați mințit sub jurământ. Există suficiente dovezi în dosarul Epstein…

Pam Bondi: Să nu mă acuzați vreodată pe mine de o infracțiune!

Membrii Congresului, care au primit acces la documentele necenzurate, au acuzat Departamentul Justiției că a ascuns în mod nejustificat identitatea miliardarului Leslie Les Wexner.

Rep. Thomas Massie, congresmen republican - statul Kentucky: „El nu apare în acest dosar până când nu v-am obligat să îl publicați, unde este menționat drept suspect într-un caz care nu are legătură cu evaziunea fiscală, ci cu traficul sexual de minori”.

Pam Bondi: În 40 de minute, numele lui Wexner a fost scos de sub cenzură.

Thomas Massie, congresmen republican - statul Kentucky: După ce noi am v-am prins în fapt.

Pam Bondi: A existat o singură greșeală din 4.700 de nume cenzurate. Omul acesta are sindromul obsesiei față de Trump.

Erica Brown, corespondent CBS News: „Supraviețuitoarele abuzurilor comise de Jeffrey Epstein au criticat modul în care Departamentul de Justiție a gestionat publicarea fișierelor, după ce unele informații sensibile despre ele nu au fost cenzurate în materialele făcute publice, în timp ce detalii despre potențiali co-conspiratori au fost ascunse”.

Lara Blume McGee, victimă a abuzurilor lui Epstein: „Numele și informațiile de contact ale abuzatorilor sunt cenzurate, în timp ce chipurile și poveștile noastre sunt lăsate la vedere. Aceasta nu este protecție. Este trădare”.

Când i s-a cerut să le ceară scuze victimelor pentru greșelile comise de Departamentul de Justiție, Pam Bondi a apărat activitatea subalternilor săi.

Pam Bondi: „Ni s-au dat 30 de zile pentru a revizui, redacta și desecretiza milioane de pagini de documente. Rata noastră de eroare este foarte scăzută”.

Jess Michaels, victimă a abuzurilor: „Ea a spus că îi pare rău că informațiile au fost făcute publice din cauză că nu au avut timp, nu așa îți cer scuze cu adevărat. A avut ocazia să spună: „Îmi pare rău pentru răul pe care vi l-am făcut”. Dar nu s-a întâmplat așa”.

Departamentul american de Justiție insistă că nu a găsit în documente vreo dovadă că Trump ar fi avut legătură cu abuzurile sexuale și traficul sexual de fete - multe minore - pentru care Jeffrey Epstein era judecat înainte să se sinucidă în închisoare.