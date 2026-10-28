Aproape întreaga discuție a fost dedicată analizării „motivelor inițiale ale conflictului” cu Ucraina, în loc să abordeze modalitățile de a pune capăt războiului.

Putin a folosit cea mai mare parte a convorbirii sale de marți cu liderii Finlandei și Norvegiei pentru a le ține o lecție despre istoria slavă medievală, aspect ce subliniază dificultățile cu care se confruntă Europa în a-și impune punctul de vedere în viitoarele negocieri de pace cu Rusia, relatează Financial Times.

Stubb a declarat pentru presa finlandeză că discuția, care ar fi trebuit să dureze mai puțin de o jumătate de oră, s-a prelungit până la 90 de minute.

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