Reţeaua feroviară din Moldova poate servi Ucrainei drept punte către pieţele din România şi din Balcani, consideră prim-ministrul Moldovei, potrivit News.ro.

Aflat, luni, în vizită în Ucraina, premierul Vasile Tofan a făcut această declaraţie în cadrul Forumului Economic Internaţional de la Kiev, precizează publicaţia ucraineană.

„Ştiu că antreprenorii ucraineni sunt concentraţi pe Polonia. Dar România este o economie cu un PIB de peste 480 de miliarde de dolari, cu care noi, în Moldova, suntem legaţi prin limbă comună, infrastructură şi legături economice. În prezent, 30% din exporturile moldoveneşti se îndreaptă spre România. Acestea pot fi şi mărfuri ale companiilor ucrainene”, a declarat Vasile Tofan.

„Prietenia se dovedește nu prin declarații, ci prin decizii”

De asemenea, prim-ministrul Moldovei a menţionat acordarea unei reduceri de 50% pentru Ucraina în cazul tranzitului mărfurilor pe calea ferată moldovenească. „Această decizie nu a fost uşoară. Şi noi avem restricţii bugetare, interesele propriilor noştri fermieri, probleme cu calea ferată. Dar prietenia se dovedeşte nu prin declaraţii, ci prin decizii. Şi suntem gata să colaborăm pentru o infrastructură mai bună, o frontieră rapidă, noi rute logistice”, a subliniat Tofan.

În timpul vizitei la Kiev, Vasile Tofan, împreună cu prim-ministrul Ucrainei, Serhii Koreţki, a semnat un acord de cooperare militar-tehnică, care deschide calea către schimbul de experienţă între cele două state. De asemenea, Moldova este pregătită să extindă controlul vamal comun la încă două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, scrie Evropeiska Pravda.