Angajații din Statele Unite, Canada, Marea Britanie și India, care lucrează în anumite divizii și ocupă funcții de nivel vicepreședinte sau inferioare, vor putea solicita aceste pachete compensatorii, potrivit unui mesaj transmis luni de Amy Coleman, directoarea departamentului de resurse umane, potrivit Financial Times.

Diviziile incluse în program sunt, printre altele, Xbox, Windows și chatbotul Copilot, bazat pe inteligență artificială, a declarat o persoană familiarizată cu situația. În schimb, angajații din vânzări, marketing, securitate cibernetică, calcul cuantic, centre de date și câteva echipe de inginerie nu sunt eligibili, a adăugat sursa.

„Această ofertă le oferă angajaților eligibili care se gândesc la un viitor în afara companiei o nouă posibilitate de a face această tranziție acum, beneficiind de sprijin. De asemenea, le oferă organizațiilor participante o modalitate suplimentară de a-și adapta personalul la nevoile în schimbare”, a scris Coleman.

La fel ca rivalii săi din sectorul marilor companii de tehnologie, Microsoft investește sute de miliarde de dolari în inteligența artificială, dezvoltând propriile modele avansate și construind sau închiriind zeci de centre de date noi în fiecare trimestru, pentru a face față cererii în creștere, atât din interiorul companiei, cât și din partea clienților externi.

Directorul general Satya Nadella le-a cerut angajaților să integreze inteligența artificială în toate aspectele activității lor profesionale, pentru a-și îmbunătăți productivitatea. Într-un mesaj adresat întregului personal în iulie 2025, după o rundă anterioară de concedieri, el a scris că firma trebuie „să își regândească misiunea pentru o nouă eră”.

Mii de angajați au acceptat oferte similare în iulie

Noua „ofertă de plecare voluntară” vine după ce, în iulie, Microsoft a pus la dispoziția angajaților mai în vârstă și cu vechime mai mare un program de pensionare voluntară. Peste 30% dintre cei 8.750 de angajați eligibili au acceptat oferta, care devenise mai atractivă datorită unui bonus suplimentar față de pachetul compensatoriu obișnuit.

Compania, cu sediul în Redmond, statul Washington, se așteaptă ca proporția celor care vor accepta noua ofertă de plecare voluntară să fie mai mică. Angajații vizați sunt mai tineri, iar programul nu include stimulente suplimentare față de compensația standard, calculată în funcție de vechimea în muncă, potrivit persoanei familiarizate cu situația.

În mod obișnuit, între 3% și 5% dintre angajați acceptă astfel de oferte de plecare voluntară în sectorul tehnologic, a adăugat sursa.

Microsoft avea aproximativ 223.000 de angajați la sfârșitul lunii iunie, potrivit celui mai recent raport al companiei, un număr care a rămas relativ stabil în ultimii ani.

În iulie, Microsoft și-a menținut la 175 de miliarde de dolari estimarea privind cheltuielile de capital pentru anul respectiv și a anunțat că a semnat contracte noi de închiriere a unor centre de date în valoare de 130 de miliarde de dolari în al patrulea trimestru al anului fiscal. Creșterea rapidă a acestor cheltuieli obligă compania să găsească noi modalități de a-și echilibra bugetul.

Investițiile încep să afecteze fluxul de numerar liber al companiei, care a scăzut cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 19,6 miliarde de dolari în ultimul trimestru. Microsoft urmează să publice miercuri rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului fiscal.

Oferta de plecare voluntară nu a fost concepută special pentru a compensa cheltuielile cu infrastructura de inteligență artificială, ci reflectă faptul că „munca se schimbă foarte rapid”, iar conducerea își dorește mai multă inovație din partea angajaților implicați activ în activitatea companiei, a declarat sursa citată.

Microsoft continuă să recruteze pentru posturi din domenii esențiale și oferă contraoferte pentru a păstra specialiștii pe care companiile concurente încearcă să îi atragă.