S-au luat în calcul la clasamentul anunţat miercuri înfrângerile tricolorilor din Liga Naţiunilor: 1-2 şi 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia şi 0-6 cu Polonia, potrivit News.ro.

Pentru România este cea mai slabă clasare din istorie, conform site-ului FIFA.

Polonezii ocupă locul 37 în clasamentul FIFA, cu 1514.58 puncte, după o coborâre de un loc. Suedia este pe 34, cu 1543.80 puncte, după o urcare de trei poziţii, şi Bosnia este pe 57, cu 1429.32 puncte, după o urcare de patru locuri.

Top 3 este neschimbat faţă de luna iulie: 1. Spania, 2. Argentina, 3. Franţa. În top 10, singura care a urcat este Portugalia (de pe 7 pe 5), devansând Maroc şi Brazilia.

Următorul clasament FIFA va fi publicat la 18 noiembrie.