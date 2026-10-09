Printre obiectele care le-au marcat tinerețea, soții au retrăit atmosfera din regimul comunist, inclusiv lipsurile din epocă, dar și-au amintit cu nostalgie și de petrecerile de atunci, emisiunile de la televizor sau bancurile ori șlagărele acelor vremuri.

Soții Kiss au descoperit cu emoție prima mobilă de dormitor pe care și-au cumpărat-o după ce s-au căsătorit, acum 50 de ani. A fost un început de căsnicie cu năbădăi...

Maria Kiss: „Eu am fugit! Nu am vrut nimic...”

Reporter: „De ce a fugit soția atunci, la început?”

Maria Kiss: „Îi era frică de mine...”

Recucerită cu blândețe, soția s-a întors, iar cuplul a rezistat datorită unei reguli de aur...

Antal Kiss: „Să nu se certe amândoi. Unul să tacă. Bărbatul așa, femeia așa.”

Reporter: „Vă mai îmbrățișați!?”

Antal Kiss: „Daaa, și ziua și noaptea! Dacă e frig, mai mult, zic, vino încoace!”

Televizorul alb-negru cu imaginea plină de purici și nelipsitul pește de sticlă, telefonul cu disc și frigiderul cu rafturile mai mult goale amintesc de vremurile când unele alimente erau pe cartelă, în anii '80.

Soții Karoly au ținut minte chiar și numele garniturii de sufragerie cu care au început mândri căsnicia. Era o mobilă luxoasă, care se găsea doar „pe pile”.

Karoly Sebastian: „Select, garnitura Select o chema. Era scumpă și nu putea să cumpere oricine.”

50 de ani de căsnicie, o sărbătoare alături de cei dragi

La sărbătoare au fost prezente 50 de cupluri, dintre care 8 de diamant – cu 60 de ani de căsnicie –, iar restul de aur, adică nedespărțite de 50 de ani.

Maria Sebastian: „Am trecut prin multe, am trecut prin multe, dar bine că suntem împreună și să dea Dumnezeu ca toată lumea să ajungă la 50 de ani, 60 de ani.”

Acesta a fost primul eveniment găzduit de cel mai nou Muzeu al Comunismului, amenajat în ultimii doi ani în Sfântu Gheorghe. Pentru ca experiența să fie completă, vizitatorii vor avea la dispoziție două apartamente pe care le vor putea închiria ca să petreacă o noapte ca-n comunism.

Alina Gânga, ghid: „Veți trăi experiența comunistă prin întreruperea curentului electric, la ora 20, frigul care va fi iarăși o problemă. Se va putea și mânca, dar mâncare specifică comunismului. Adică mai nimica, totul la rație.”

Muzeul, denumit Steaua Roșie, a fost finanțat din fonduri europene și se află în fosta magazie de tutun a celebrei fabrici de țigarete de la Sfântu Gheorghe. Accesul publicului va fi permis începând din 21 octombrie.