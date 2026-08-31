Marea campioană Ana-Maria Brânză s-a căsătorit la Sinaia. ”A primit medalia vieții sale”

“Am avut bucuria de a oficia cununia unui bun prieten, Gabi Barbu, alături de aleasa inimii sale, Ana-Maria Brânză – campioană mondială la spadă şi una dintre marile sportive ale României.

Ceremonia a fost oficiată de primarul Vlad Oprea, care a postat un mesaj pe Facebook despre eveniment, potrivit News.ro.

Dincolo de medalii şi performanţe, am descoperit o femeie caldă, veselă şi plină de farmec. Împreună formează un cuplu frumos, unit de iubire, încredere şi bucuria de a merge mai departe umăr lângă umăr.

Astăzi, Ana-Maria a câştigat cea mai frumoasă „finală”, iar Gabi a primit medalia vieţii sale!

Casă de piatră, dragii mei! Să aveţi parte de o viaţă plină de iubire, sănătate şi cât mai multe victorii împreună!”, a scris primarul din Sinaia.

Ana-Maria Brânză este cea mai titrată spadasină din România

Ana-Maria Brânză s-a retras din activitatea sportivă în 2021. Palmaresul impresionant al Anei, 3 medalii olimpice, 6 mondiale şi 11 europene, cu 9 medalii de aur în total, plus cele 37 de Cupe Mondiale câştigate, e unul al recordurilor în scrima românească, ea fiind cea mai titrată scrimeră din România.

Ana-Maria Brânză a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021.

Fosta sportivă a mai fost căsătorită o dată, cu fostul poloist Pavel Popescu.