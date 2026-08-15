În fața familiei, a martorilor și a reprezentanților autorităților locale, cei doi au ales să nu-și mai amâne visul, potrivit FanPage.

Un salon al Spitalului din Rimini s-a transformat pentru scurt timp într-o sală de cununii. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de vineri, 14 august, când un bărbat și o femeie au devenit soț și soție în prezența celor patru martori, a mai multor membri ai familiei și a reprezentanților serviciului de stare civilă.

Ceremonia a avut loc în circumstanțe neobișnuite. Bărbatul suferă de o boală gravă, iar deteriorarea bruscă a stării sale de sănătate i-a determinat pe cei doi să nu mai amâne căsătoria. Astfel, au decis să organizeze ceremonia chiar în spital, într-un salon al Unității de Observație Intensivă (OBI).

Povestea a fost relatată de Autoritatea Locală de Sănătate din Romagna, care a descris un cuplu ce „și-a împlinit visul”, subliniind „forța și profunzimea legăturii lor”.

Căsătoria în spital este prevăzută de lege

Nu a fost necesar ca bărbatul să aștepte până când starea sa de sănătate i-ar fi permis organizarea unei ceremonii obișnuite. În Italia, o căsătorie poate fi oficiată într-un spital sau chiar într-o unitate de primiri urgențe atunci când unul dintre viitorii soți se află în pericol iminent de moarte.

Pentru câteva minute, salonul OBI a încetat să mai fie doar un spațiu al spitalului. Membrii familiei, cei patru martori și reprezentanții stării civile au fost prezenți, în timp ce personalul medical a asistat la o ceremonie cu totul diferită de cele cu care este obișnuit.

Povestea i-a emoționat și pe cei care lucrează în unitatea medicală. Autoritatea Locală de Sănătate din Romagna (AUSL) a descris-o drept o poveste care demonstrează că „nu există impedimente sau obstacole de netrecut în calea iubirii adevărate”.