Valoarea coșului minim de consum în România pentru un trai decent, în 2025. De cât are nevoie o familie cu 2 copii

20-10-2025 | 17:43
Valoarea coșului minim de consum pentru ca o familie cu doi adulți și doi copii în România să aibă un trai decent a crescut în 2025 până la 11.370 lei pe lună, potrivit unui studiu realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România.

 

Cristian Anton

Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România au actualizat valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2025, în baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică.

Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulţi şi doi copii, pentru luna septembrie 2025, este de 11.370 lei pe lună.

Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulţi şi doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente (8,8%) faţă de 2024, de la 10.450/lună la 11.370 lei/lună.

Faţă de 2024, valoarea coşului este cu 920 de lei mai mare. Creşterea valorii totale a coşului de consum în acest an este determinată de creşterea costurilor pentru majoritatea capitolelor, şi în special alimentaţiei (capitolul 1, +181 lei), achiziţiei unei locuinţe (capitolul 3, +171 lei) şi cheltuielilor cu locuinţa (capitolul 5, întreţinere, utilităţi, +170 lei). Procentual, cheltuielile cu locuinţa au crescut cel mai mult (+22,6%).

Ce conține un coș minim de consum, pe lângă alimente

Pentru alte familii decât familia de referinţă formată din doi adulţi şi doi copii, calculele arată că valoarea coşului pentru o familie de doi adulţi şi un copil este de 9.343 lei pe lună, pentru o familie de doi adulţi fără copii este de 7.002 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 4.322 lei pe lună.

Recalcularea valorii coşului s-a realizat în baza indicilor de preţuri comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică pentru luna septembrie 2025 raportat la luna septembrie 2024.

Ideea unui coş minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată.

Pe lângă nevoile imediat necesare supravieţuirii - adăpost, alimentaţie - coşul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educaţia, îngrijirea sănătăţii, transportul, comunicaţiile, recreerea, precum şi eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.).

Coșul de consum pentru un trai minim decent este în 2024 cu 40% mai scump decât în urmă cu trei ani

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 20-10-2025 17:43

