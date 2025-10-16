Românii mănâncă tot mai puțină pâine, deși anul acesta a adus o recoltă record de grâu. Care este motivul

16-10-2025 | 19:55
De Ziua Mondială a Pâinii, cei din domeniu nu prea au motive de sărbătorit. Datele Institutului Național de Statistică arată că am ajuns la cel mai mic consum din ultimii ani – 6,6 kilograme lunar, de persoană.

autor
Larisa Antal

Unii au renunțat la pâine din motive de sănătate sau pentru siluetă, dar cei mai mulți au ținut cont de prețul în creștere și au făcut mai puțină risipă.

Pentru mulți români, drumul de la „nicio masă fără pâine” până la porții mai mici sau mai rare nu este deloc ușor. Suntem cei mai mari mâncători de pâine din Europa, însă se pare că am ajuns la o limită.

Bărbat: „Burtica, burtica zice totul! Înainte se mânca mai multă pâine, acum mai puțin.”

Totuși, mulți au tăiat din porția zilnică mai mult de nevoie. Am ajuns să plătim pe pâine mai mult cu 9,4% față de anul trecut, potrivit INS, cu toate că anul acesta am bifat o recoltă istorică de grâu – de peste 12 milioane de tone.

Aurel Popescu, președintele ROMPAN: „Majorarea prețului la pâine a dus la majorarea prețului coșului alimentar pe care îl are cetățeanul. Și atunci oamenii nu mai fac așa multă risipă alimentară și cumpără mai puțină pâine, atât cât mănâncă, nu mai aruncă. Și asta e un lucru bun.”

Unele brutării raportează scăderi ale vânzărilor și de 10% în doar câteva luni.

Yașar Muhammed, administratorul unei brutării: „Avem de șapte ani deschis și scăderile se văd de vreo trei-patru luni. La pâine, franzele, la produsele de patiserie – la toate se simte.”

Reporter: „Cât cumpărați?
Bărbat: „Două pâini zilnic. Suntem patru persoane.”

Mulți aleg pâinea ieftină. Franzela este vedeta vânzărilor, iar asta se vede și în producția internă.

Fabricile și brutăriile de la noi au copt peste 32.000 de tone în primele opt luni ale acestui an, asta în condițiile în care producția pe tot anul trecut a fost de 47.500 de tone.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, paine, consum,

Dată publicare: 16-10-2025 19:53

