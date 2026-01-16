Unu din patru angajați români susține că e epuizat la locul de muncă. Principalii factori care îi duc în prag de burnout

Stiri Sociale
16-01-2026 | 19:29
×
Codul embed a fost copiat

Românii au reputația că se plâng de locul de muncă. Uneori poate mai mult decât este cazul. Indexul stării de bine arată însă că angajații români sunt destul de mulțumiți.

autor
Claudia Nițoi

41 la sută au reușit să mențină un nivel de echilibru la locul de muncă, în timp ce doar 30% au indicat o stare de mulțumire ridicată. În același timp, unu din patru angajați declară o stare de epuizare.

Pentru angajați contează cel mai mult respectul, corectitudinea și modul în care sunt împărțite sarcinile și responsabilitățile în echipă, potrivit indexului stării de bine.

Domeniile cu cel mai mare grad de satisfacție la locul de muncă în 2025 au fost comerțul și vânzările, serviciile bancare și sănătatea și organizațiile nonguvernamentale. La polul opus, angajații din domeniile IT&C și administrație publică au înregistrat cele mai mici niveluri de satisfacție.

Factorii principali de epuizare pentru angajați

Corespondent Știrile PRO TV: „Conform Indexului stării de bine, pentru angajații români, în 2025 principalele surse de epuizare au fost volumul mare de muncă, presiunea constantă a termenelor limită, lipsa echilibrului dintre viața personală și cea profesională și absența feedbackului. De remarcat că în aproape toate segmentele analizate, șeful direct apare ca factor determinant al stării de bine pentru angajați. Iar salariul și beneficiile materiale îi motivează să meargă la serviciu cu plăcere.”

Citește și
Protest sindicalisti la MAI
Cătălin Predoiu, întâlnire cu sindicaliștii din MAI pe tema vârstei de pensionare. 25.000 amenință că vor ieși din sistem

Potrivit specialiștilor, starea de bine nu este percepută de angajați ca un beneficiu sau un bonus, ci ca rezultatul modului în care este organizată și condusă compania pentru care lucrează.

Autorii raportului spun că trainingurile motivaționale nu sunt suficiente, mai ales în cazul celor care se simt epuizați la locul de muncă.

Mihai Stănescu, director companie de dezvoltare personală: „Nu rezolvi un sistem de muncă disfuncțional sau relativ disfuncțional prin intervenții punctuale de genul acesta, coaching sau un seminar de mindfulness, nu rezolvi lucrurile. Ci prin redesign. Wellbeingul este în perspectiva acestui index un rezultat al modului în care munca este organizată și condusă.”

Bărbații, mai mulțumiți decât femeile la locul de muncă

Bărbații se declară mai mulțumiți decât femeile. 72,1% au indicat o stare bună și foarte bună, iar tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani sunt cei mai mulțumiți. Totuși, 1 din 4 români se declară în prag de burnout.

Ana Călugăru, manager platformă de recrutare: „Vedem tot mai mulți angajați și candidați care ne spun că traversează o situație complicată, inclusiv din acest punct de vedere al epuizării pe care o resimt la locul de muncă. Toate eforturile pe care le depun la job se suprapun peste o presiune pe care o resimt și în viața personală, pe fondul creșterii de prețuri, pe fondul faptului că salariile nu au mai crescut în același ritm cu nivelul inflației.”

Studiul a fost făcut pe un eșantion de 1000 de persoane cu o marjă de eroare de 3%. O propunere legislativă care vizează recunoașterea și prevenirea burnout-ului se află în dezbatere parlamentară.

Gerul se intensifică. Cod galben în cea mai mare parte a României. Vor fi -14 grade ziua

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, munca, angajati,

Dată publicare: 16-01-2026 19:13

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
Explozie la „cazierele” din Lugoj. Trei angajați MAI au fost răniți. Sindicatul Europol: Şefii au neglijat constant renovarea
Stiri actuale
Explozie la „cazierele” din Lugoj. Trei angajați MAI au fost răniți. Sindicatul Europol: Şefii au neglijat constant renovarea

Trei angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniţi, miercuri dimineaţa, în urma unei deflagraţii produse într-o anexă a Poliţiei Rutiere din municipiul Lugoj, unde funcţiona serviciul cazier.

Cătălin Predoiu, întâlnire cu sindicaliștii din MAI pe tema vârstei de pensionare. 25.000 amenință că vor ieși din sistem
Stiri actuale
Cătălin Predoiu, întâlnire cu sindicaliștii din MAI pe tema vârstei de pensionare. 25.000 amenință că vor ieși din sistem

Sindicatele din MAI, invitate de Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, să discute despre creșterea vârstei de pensionare, avertizează că nu vor accepta decizii unilaterale. 25.000 de angajați amenință cu pensionarea.

Una dintre cele mai mari firme din România va plasa 600 de angajați în somaj tehnic. Alte mii de locuri de muncă, afectate
Stiri actuale
Una dintre cele mai mari firme din România va plasa 600 de angajați în somaj tehnic. Alte mii de locuri de muncă, afectate

Azomureș va plasa în șomaj tehnic circa 600 de angajați din cauza incertitudinii privind gazele naturale, măsură care ar putea afecta peste 2.500 de locuri de muncă, inclusiv ale contractorilor.

Afacerile cu care mai mulți români au dat lovitura în Germania. Au ajuns să le facă o concurență serioasă celor nemțești
Stiri externe
Afacerile cu care mai mulți români au dat lovitura în Germania. Au ajuns să le facă o concurență serioasă celor nemțești

După ani în care au fost angajați în construcții, agricultură sau în domeniul ospitalității, tot mai mulți dintre românii stabiliți în străinătate fac pasul către antreprenoriat și își deschid propriile afaceri.

Numărul bugetarilor a scăzut cu aproape 32.000 față de începutul anului 2025. Instituțiile cu cei mai mulți angajați
Stiri actuale
Numărul bugetarilor a scăzut cu aproape 32.000 față de începutul anului 2025. Instituțiile cu cei mai mulți angajați

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în noiembrie 2025, de 1.280.562, cu 290 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).

Recomandări
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru
Stiri Economice
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sunt multe mașini de lux în România, fără ca proprietarii să poată justifica sursa banilor cu care le-au cumpărat.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani
Stiri actuale
Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.

Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri
Stiri Sanatate
Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri

Numărul românilor care plătesc asigurarea de sănătate (CASS) a crescut în ultimele luni ca urmare a modificărilor legislative.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59