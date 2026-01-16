Unu din patru angajați români susține că e epuizat la locul de muncă. Principalii factori care îi duc în prag de burnout

Românii au reputația că se plâng de locul de muncă. Uneori poate mai mult decât este cazul. Indexul stării de bine arată însă că angajații români sunt destul de mulțumiți.

41 la sută au reușit să mențină un nivel de echilibru la locul de muncă, în timp ce doar 30% au indicat o stare de mulțumire ridicată. În același timp, unu din patru angajați declară o stare de epuizare.

Pentru angajați contează cel mai mult respectul, corectitudinea și modul în care sunt împărțite sarcinile și responsabilitățile în echipă, potrivit indexului stării de bine.

Domeniile cu cel mai mare grad de satisfacție la locul de muncă în 2025 au fost comerțul și vânzările, serviciile bancare și sănătatea și organizațiile nonguvernamentale. La polul opus, angajații din domeniile IT&C și administrație publică au înregistrat cele mai mici niveluri de satisfacție.

Factorii principali de epuizare pentru angajați

Corespondent Știrile PRO TV: „Conform Indexului stării de bine, pentru angajații români, în 2025 principalele surse de epuizare au fost volumul mare de muncă, presiunea constantă a termenelor limită, lipsa echilibrului dintre viața personală și cea profesională și absența feedbackului. De remarcat că în aproape toate segmentele analizate, șeful direct apare ca factor determinant al stării de bine pentru angajați. Iar salariul și beneficiile materiale îi motivează să meargă la serviciu cu plăcere.”

Potrivit specialiștilor, starea de bine nu este percepută de angajați ca un beneficiu sau un bonus, ci ca rezultatul modului în care este organizată și condusă compania pentru care lucrează.

Autorii raportului spun că trainingurile motivaționale nu sunt suficiente, mai ales în cazul celor care se simt epuizați la locul de muncă.

Mihai Stănescu, director companie de dezvoltare personală: „Nu rezolvi un sistem de muncă disfuncțional sau relativ disfuncțional prin intervenții punctuale de genul acesta, coaching sau un seminar de mindfulness, nu rezolvi lucrurile. Ci prin redesign. Wellbeingul este în perspectiva acestui index un rezultat al modului în care munca este organizată și condusă.”

Bărbații, mai mulțumiți decât femeile la locul de muncă

Bărbații se declară mai mulțumiți decât femeile. 72,1% au indicat o stare bună și foarte bună, iar tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani sunt cei mai mulțumiți. Totuși, 1 din 4 români se declară în prag de burnout.

Ana Călugăru, manager platformă de recrutare: „Vedem tot mai mulți angajați și candidați care ne spun că traversează o situație complicată, inclusiv din acest punct de vedere al epuizării pe care o resimt la locul de muncă. Toate eforturile pe care le depun la job se suprapun peste o presiune pe care o resimt și în viața personală, pe fondul creșterii de prețuri, pe fondul faptului că salariile nu au mai crescut în același ritm cu nivelul inflației.”

Studiul a fost făcut pe un eșantion de 1000 de persoane cu o marjă de eroare de 3%. O propunere legislativă care vizează recunoașterea și prevenirea burnout-ului se află în dezbatere parlamentară.

