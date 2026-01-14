Explozie la „cazierele” din Lugoj. Trei angajați MAI au fost răniți. Sindicatul Europol: Şefii au neglijat constant renovarea

Stiri actuale
14-01-2026 | 12:01
politia romana
Shutterstock

Trei angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniţi, miercuri dimineaţa, în urma unei deflagraţii produse într-o anexă a Poliţiei Rutiere din municipiul Lugoj, unde funcţiona serviciul cazier.

autor
Lorena Mihăilă,  Mihai Niculescu

Potrivit informaţiilor furnizate de Poliţia Timiş, una dintre victime a fost transportată la spital cu arsuri. „Dintre cele trei victime, un coleg a ajuns la spital, cu arsuri. Aşteptăm concluziile celor de la ISU Timiş”, au declarat reprezentanţii Biroului de presă al Inspectoratului de Poliţie Timiş, citați de Agerpres.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a fost solicitat să intervină după producerea unei deflagraţii care nu a fost urmată de incendiu, într-o anexă situată în curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenţie şi comandă, două autospeciale de stingere şi zece pompieri.

Conform informării de presă transmise de ISU Timiş, în urma incidentului au rezultat trei victime. Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri la nivelul feţei şi al membrelor superioare. O a doua persoană este evaluată medical la faţa locului, prezentând arsuri minore la nivelul unui membru superior, iar cea de-a treia persoană a suferit un atac de panică şi primeşte îngrijiri medicale la faţa locului.

Citește și
Pompieri
Explozie la o centrală dintr-o gospodărie din Constanța, urmată de un incendiu. Proprietarul a suferit arsuri

Poliţia judeţeană Timiș a mai transmis că explozia de la Poliţia Lugoj s-a produs într-o anexă în care funcţionează Biroul Cazier şi Evidenţă Operativă, în interior fiind un angajat de 37 de ani, care a suferit arsuri.

De asemenea, a fost afectată anexa Poliţiei Rutiere, şeful acestei structuri fiind, de asemenea, rănit. Un agent de 41 de ani a suferit un atac de panică. În plus, o autospecială de poliţie, o altă maşină şi geamurile de la cinci apartamente au fost afectate.

Reacția Sindicatului Europol 

Sindicatul Europol a reacționat după explozie și acuză că şefii inspectoratelor judeţene de poliţie au neglijat constant nevoia de recondiţionare şi renovare a sediilor în care funcţionează structurile.

„Aşa am ajuns în anul de graţie 2026 cu poliţişti care sunt nevoiţi să lucreze în condiţii total improprii, fără lumină naturală, în sedii cu mucegai, în clădiri cu infiltraţii unde eşti expus la riscul constant de a-ţi cădea tavanul în cap, în clădiri fără autorizaţie sanitară de funcţionare, care sunt încălzite prin centrale termice pe gaz care nu au verificare ISCIR, sau încălzite cu sobe cu lemne ale căror hornuri nu au mai fost curăţate de ani de zile. Sindicatul nostru a expus sute de asemenea situaţii şi am prezentat public zeci de asemenea sedii de poliţie în care intri şi nu eşti sigur dacă ieşi pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături”, au scris sindicaliştii, într-un comunicat de presă.

Sindicaliştii reclamă că Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş este condus de ani de zile de chestorul Aurelian Petecel, care „a utilizat luni de zile în scop personal resursele instituţiei, respectiv autospeciala de serviciu şi combustibilul instituţiei, pentru a se deplaza de zeci de ori la modesta sa căsuţă de vacanţă”.

„Şefii Poliţiei Române nu au apreciat că a adus atingere imaginii instituţiei şi chestorul petecel a fost «iertat» de o sancţiune disciplinară, totuşi a fost obligat să plătească benzina consumată. În contrapartidă, la nivelul IGPR avem sute de poliţişti sancţionaţi disciplinar pentru atingeri închipuite ale imaginii Poliţiei Române”, susţin sindicaliştii.

Sursa: -

Etichete: timis, politie, explozie, cazier,

Dată publicare: 14-01-2026 09:32

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Explozie urmată de incendiu într-un bloc de locuinţe din Zalău. A fost activat Planul Roşu
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu într-un bloc de locuinţe din Zalău. A fost activat Planul Roşu

O explozie provocată de o butelie a declanşat un incendiu, marţi după-amiaza, într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din Zalău, fiind rănită o persoană, iar alte nouă au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Explozie la o centrală dintr-o gospodărie din Constanța, urmată de un incendiu. Proprietarul a suferit arsuri
Stiri actuale
Explozie la o centrală dintr-o gospodărie din Constanța, urmată de un incendiu. Proprietarul a suferit arsuri

O explozie urmată de incendiu s-a produs, duminică, într-o gospodărie din judeţul Constanţa, iar un bărbat de 49 de ani a suferit arsuri.

Care a fost cauza exploziei din Galați urmată de un incendiu violent. Intervenția pompierilor a durat aproape două ore
Stiri actuale
Care a fost cauza exploziei din Galați urmată de un incendiu violent. Intervenția pompierilor a durat aproape două ore

Explozie urmată de un incendiu violent, luni seară, la periferia orașului Târgu Bujor, din județul Galați. Casa unui bărbat de 55 de ani a fost parțial distrusă, iar proprietarul a suferit arsuri severe.

Explozie urmată de incendiu violent, în Galați. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. Deflagrația a fost filmată
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu violent, în Galați. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. Deflagrația a fost filmată

Un bărbat de 55 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, după o explozie urmată de un incendiu violent.  

Cel puţin doi morţi şi mai mulţi dispăruţi în SUA, după o dublă explozie şi un incendiu la un azil de bătrâni
Stiri externe
Cel puţin doi morţi şi mai mulţi dispăruţi în SUA, după o dublă explozie şi un incendiu la un azil de bătrâni

Cel puţin două persoane au murit, iar mai multe alte erau căutate în urma unei explozii într-un azil de bătrâni, în apropiere de Philadelphia, a anunţat guvernatorul statului american Pennsylvania (est) Josh Shapiro, relatează Reuters.

Recomandări
Ce prevede reforma administrației publice: reduceri de posturi, impozite mărite și noi atribuții pentru autoritățile locale
Stiri Politice
Ce prevede reforma administrației publice: reduceri de posturi, impozite mărite și noi atribuții pentru autoritățile locale

Cheltuielile bugetare vor fi reduse în anul 2026 cu 3,367 miliarde lei, ca urmare a aplicării unui proiect de lege privind creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și eficientizarea administrației publice.

Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran. În Europa se văd deja „ultimele zile” ale regimului de la Teheran
Stiri externe
Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran. În Europa se văd deja „ultimele zile” ale regimului de la Teheran

Victimele reprimării sângeroase din Iran se numără cu miile. Donald Trump a ținut o ședință la Casa Albă, pe tema protestelor violente, și amenință cu măsuri foarte dure dacă liderii de la Teheran vor începe să-i spânzure pe protestatari.

Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”
Stiri actuale
Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

Top citite
1 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
2 groenlanda
AFP
Stiri externe
Premierul Groenlandei respinge opțiunea SUA și alege Danemarca: „Nu suntem de vânzare”
3 Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri Politice
Ministrul Sănătății: „Nu există document pentru tăierea salariilor cu 10% în sănătate. Economiile se fac în alte zone”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Ianuarie 2026

03:26:47

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59