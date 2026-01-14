Explozie la „cazierele” din Lugoj. Trei angajați MAI au fost răniți. Sindicatul Europol: Şefii au neglijat constant renovarea

Trei angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniţi, miercuri dimineaţa, în urma unei deflagraţii produse într-o anexă a Poliţiei Rutiere din municipiul Lugoj, unde funcţiona serviciul cazier.

Potrivit informaţiilor furnizate de Poliţia Timiş, una dintre victime a fost transportată la spital cu arsuri. „Dintre cele trei victime, un coleg a ajuns la spital, cu arsuri. Aşteptăm concluziile celor de la ISU Timiş”, au declarat reprezentanţii Biroului de presă al Inspectoratului de Poliţie Timiş, citați de Agerpres.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a fost solicitat să intervină după producerea unei deflagraţii care nu a fost urmată de incendiu, într-o anexă situată în curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenţie şi comandă, două autospeciale de stingere şi zece pompieri.

Conform informării de presă transmise de ISU Timiş, în urma incidentului au rezultat trei victime. Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri la nivelul feţei şi al membrelor superioare. O a doua persoană este evaluată medical la faţa locului, prezentând arsuri minore la nivelul unui membru superior, iar cea de-a treia persoană a suferit un atac de panică şi primeşte îngrijiri medicale la faţa locului.

Poliţia judeţeană Timiș a mai transmis că explozia de la Poliţia Lugoj s-a produs într-o anexă în care funcţionează Biroul Cazier şi Evidenţă Operativă, în interior fiind un angajat de 37 de ani, care a suferit arsuri.

De asemenea, a fost afectată anexa Poliţiei Rutiere, şeful acestei structuri fiind, de asemenea, rănit. Un agent de 41 de ani a suferit un atac de panică. În plus, o autospecială de poliţie, o altă maşină şi geamurile de la cinci apartamente au fost afectate.

Reacția Sindicatului Europol

Sindicatul Europol a reacționat după explozie și acuză că şefii inspectoratelor judeţene de poliţie au neglijat constant nevoia de recondiţionare şi renovare a sediilor în care funcţionează structurile.

„Aşa am ajuns în anul de graţie 2026 cu poliţişti care sunt nevoiţi să lucreze în condiţii total improprii, fără lumină naturală, în sedii cu mucegai, în clădiri cu infiltraţii unde eşti expus la riscul constant de a-ţi cădea tavanul în cap, în clădiri fără autorizaţie sanitară de funcţionare, care sunt încălzite prin centrale termice pe gaz care nu au verificare ISCIR, sau încălzite cu sobe cu lemne ale căror hornuri nu au mai fost curăţate de ani de zile. Sindicatul nostru a expus sute de asemenea situaţii şi am prezentat public zeci de asemenea sedii de poliţie în care intri şi nu eşti sigur dacă ieşi pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături”, au scris sindicaliştii, într-un comunicat de presă.

Sindicaliştii reclamă că Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş este condus de ani de zile de chestorul Aurelian Petecel, care „a utilizat luni de zile în scop personal resursele instituţiei, respectiv autospeciala de serviciu şi combustibilul instituţiei, pentru a se deplaza de zeci de ori la modesta sa căsuţă de vacanţă”.

„Şefii Poliţiei Române nu au apreciat că a adus atingere imaginii instituţiei şi chestorul petecel a fost «iertat» de o sancţiune disciplinară, totuşi a fost obligat să plătească benzina consumată. În contrapartidă, la nivelul IGPR avem sute de poliţişti sancţionaţi disciplinar pentru atingeri închipuite ale imaginii Poliţiei Române”, susţin sindicaliştii.

