Cătălin Predoiu, întâlnire cu sindicaliștii din MAI pe tema vârstei de pensionare. 25.000 amenință că vor ieși din sistem

13-01-2026 | 17:14
Protest sindicalisti la MAI
Inquam Photos/ Octav Ganea

Sindicatele din MAI, invitate de Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, să discute despre creșterea vârstei de pensionare, avertizează că nu vor accepta decizii unilaterale. 25.000 de angajați amenință cu pensionarea.

Aura Trif

”ATENŢIE! Militarii şi poliţiştii NU vor mai accepta să fie bătaia de joc a politicienilor! Federaţia Publisind, la care este afiliat Sindicatul Poliţiştilor Europol, a fost invitată astăzi, începând cu ora 17:00, de către ministrul Cătălin Predoiu la o şedinţă de lucru. Această întâlnire, la care vor participa reprezentanţii Sindicatului Europol, are legătură directă cu declaraţiile recente ale premierului Bolojan şi ale ministrului MApN, Radu Miruţă, privind creşterea vârstei de pensionare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, au transmis, marţi, reprezentanţii Sinficatului europol.

Aceştia transmit că ”poliţiştii şi militarii NU vor fi de acord să suporte consecinţele deciziilor unor oameni politici care nu au lucrat nici măcar o zi într-un astfel de sistem, pe care nu îl înţeleg şi pe care îl judecă strict electoral”.

Sindicaliştii reclamă că declaraţiile publice făcute ”sunt departe de realitate şi profund manipulatoare pentru opinia publică”, în condiţiile în care Legea pensiilor militare a fost deja modificată, poliţiştii şi militarii se pot pensiona la 60 de ani, iar din anul 2031, vârsta de pensionare va fi majorată la 65 de ani.

Mii de angajați amenință cu pensionarea

”Nu putem fi de acord cu noi demersuri iresponsabile, cu profund caracter electoral! Astăzi, aproximativ 25.000 de angajaţi (poliţişti, pompieri şi militari), în urma acestor declaraţii, iau în calcul plecarea din sistem prin pensionare. În acelaşi timp, colegii noştri tineri se vor reorienta către alte locuri de muncă, alegând demisia, ceea ce va duce la slăbirea gravă a capacităţii statului de a asigura siguranţa cetăţenilor”, avertizează sindicaliştii.

Un mesaj similar a fost transmis de reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor Sidepol.

”Această întâlnire are loc într-un context extrem de sensibil, marcat de tensiuni deja existente la nivelul întregii familii ocupaţionale «Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională», generate de declaraţiile făcute în spaţiul public atât de către prim-ministrul României, cât şi de către Ministrul Apărării Naţionale, referitoare la majorarea vârstei de pensionare. Astfel de declaraţii, făcute fără consultarea reală a partenerilor sociali, creează incertitudine, nemulţumire şi lipsă de încredere în rândul personalului”, afirmă sindicaliştii.

Aceştia consideră că ”orice modificare cu impact major asupra carierei şi vieţii poliţiştilor trebuie discutată transparent, argumentat şi responsabil”.

Nu vom accepta decizii impuse unilateral, care afectează stabilitatea sistemului şi siguranţa cetăţenilor. SIDEPOL va susţine ferm drepturile şi interesele legitime ale poliţiştilor şi va solicita clarificări oficiale şi soluţii concrete”, au transmis sindicaliştii.

Luni, ministrul Apărării a anunțat că la MapN, MAI şi servicii, până săptămâna viitoare se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare, acesta fiind compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare.

În 29 decembrie, Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, afirma, referindu-se la pensiile militarilor, că ”nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care creşte, progresiv, vârsta de pensionare în sistem.

El anunţa că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.

Tot în luna decembrie, premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării.

Sursa: News.ro

Etichete: militari, pensionare, sindicalisti, ministerul afacerilor interne,

Dată publicare: 13-01-2026 17:02

