Un bătrân din Rucăr a spart de mai multe ori roțile, apoi și parbrizul la mașinile vecinei. Motivul bizar al ranchiunei

22-10-2025 | 17:14
Un bărbat de 74 de ani din Rucăr a fost reținut după ce ar fi avariat mașinile unei vecine. Pensionarul este acuzat de distrugere în formă continuată.  

Ana Maria Barbu

Bătrânul era în conflict cu vecina sa de mai multă vreme. S-ar fi certat pentru un teren, apoi pentru locurile de parcare.

Femeia are două autoturisme, iar vârstnicul ar fi fost nemulțumit că ocupă prea mult spațiu. Potrivit polițiștilor, bărbatul ar fi înțepat cauciucurile mașinilor femeii de mai multe ori anul acesta, încă din luna ianuarie.

Bătrân pus sub control judiciar

Femeia a răbdat, dar, săptămâna trecută, când bătrânul i-a făcut praf și parbrizul, a mers la poliție. Cu probele de pe o camera de supraveghere, suspectul nu a mai putut nega faptele și a fost încătușat.

Magistrații au decis să fie pus sub control judiciar, până va fi judecat pentru faptele lui. 

Sursa: Pro TV

Etichete: batran, masini, spart, cauciucuri, parbriz, vecina, rucăr,

Dată publicare: 22-10-2025 17:14

