Un băiat de 17 ani a aruncat o sticlă în capul unui polițist. O altă fată, de 21 de ani, a spart luneta autospecialei

Un adolescent de 17 ani şi o tânără de 21 de ani sunt cercetaţi de procurorii din Reşiţa pentru ultraj, adolescentul fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

La o petrecere unde se făcea gălăgie, fiind chemată Poliţia, tânărul a aruncat o sticlă de la etajul al doilea, lovind în cap un poliţist. Fata a spart luneta unei autospeciale de poliţie.

„La data de 03.10.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat în vârstă de 17 ani, pentru săvârşirea infracţiunii ultraj (...) şi pentru o inculpată, în vârstă de 21 de ani pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj”, anunţă, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.

Procurorii precizează că, adolescentul de 17 ani a agresat fizic un agent de politie, aflat în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, lovindu-l cu o sticlă în zona capului, acesta necesitând 9-10 zile de îngrijiri medicale.

Judecatorul a aprobat arestarea preventivă

„La data de 03.10.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Reşiţa. La aceeaşi dată, propunerea a fost admisă şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată 30 de zile. De asemenea, s-a reţinut că o persoană de sex feminin a aruncat cu un obiect contondent spre autospeciala de politie, bunul unui funcţionar public, în scop de intimidare sau de răzbunare în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru faptul că echipajele de poliţie au intervenit pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, spărgând luneta autospecialei”, mai arată procurorii.

Tânăra a fost plasată sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

IPJ Caraş-Severin a precizat că incidentele s-au produs la o petrecere care a avut loc într-un apartament din Bocşa, Poliţia fiind sesizată că se tulbură liniştea publică.

„În timpul intervenţiei pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, unul dintre poliţişti a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul al doilea al imobilului, de unul dintre participanţi. De asemenea, în timpul intervenţiei a fost avariată luneta unei autospeciale de poliţie, staţionată lângă imobil”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

