Un băiat de 17 ani a aruncat o sticlă în capul unui polițist. O altă fată, de 21 de ani, a spart luneta autospecialei

Stiri actuale
06-10-2025 | 13:27
politie
Shutterstock

Un adolescent de 17 ani şi o tânără de 21 de ani sunt cercetaţi de procurorii din Reşiţa pentru ultraj, adolescentul fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

autor
Sabrina Saghin

La o petrecere unde se făcea gălăgie, fiind chemată Poliţia, tânărul a aruncat o sticlă de la etajul al doilea, lovind în cap un poliţist. Fata a spart luneta unei autospeciale de poliţie.

„La data de 03.10.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat în vârstă de 17 ani, pentru săvârşirea infracţiunii ultraj (...) şi pentru o inculpată, în vârstă de 21 de ani pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj”, anunţă, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.

Procurorii precizează că, adolescentul de 17 ani a agresat fizic un agent de politie, aflat în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, lovindu-l cu o sticlă în zona capului, acesta necesitând 9-10 zile de îngrijiri medicale.

Judecatorul a aprobat arestarea preventivă

„La data de 03.10.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Reşiţa. La aceeaşi dată, propunerea a fost admisă şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată 30 de zile. De asemenea, s-a reţinut că o persoană de sex feminin a aruncat cu un obiect contondent spre autospeciala de politie, bunul unui funcţionar public, în scop de intimidare sau de răzbunare în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru faptul că echipajele de poliţie au intervenit pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, spărgând luneta autospecialei”, mai arată procurorii.

Citește și
extradare, norvegia
Bărbatul care a atacat cu sabia un poliţist , în Suceava, în 2017, a fost prins. Țara din care va fi extrădat

Tânăra a fost plasată sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

IPJ Caraş-Severin a precizat că incidentele s-au produs la o petrecere care a avut loc într-un apartament din Bocşa, Poliţia fiind sesizată că se tulbură liniştea publică.

„În timpul intervenţiei pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, unul dintre poliţişti a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul al doilea al imobilului, de unul dintre participanţi. De asemenea, în timpul intervenţiei a fost avariată luneta unei autospeciale de poliţie, staţionată lângă imobil”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

Sursa: News.ro

Etichete: minor, politist atacat, adolescenta,

Dată publicare: 06-10-2025 13:27

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Polițist din Caraș-Severin atacat de oameni, după ce a oprit un bărbat beat pe ATV. S-a apărat cu pistolul. VIDEO
Stiri actuale
Polițist din Caraș-Severin atacat de oameni, după ce a oprit un bărbat beat pe ATV. S-a apărat cu pistolul. VIDEO

Un polițist de la Secția 4 de Poliție Rurală Mehadia, județul Caraș-Severin, a fost atacat de mai mulți săteni, după ce a oprit un bărbat care conducea un ATV.

Bărbatul care a atacat cu sabia un poliţist , în Suceava, în 2017, a fost prins. Țara din care va fi extrădat
Stiri Justitie
Bărbatul care a atacat cu sabia un poliţist , în Suceava, în 2017, a fost prins. Țara din care va fi extrădat

A fost prins individul condamnat definitiv la 12 ani și 8 luni de închisoare, după ce a lovit cu sabia în cap un polițist din Suceava, în 2017. Bărbatul de 37 de ani – acuzat de tentativă de omor, ultraj și trafic de droguri – se află în Norvegia.

Român condamnat pentru că a atacat cu sabia un polițist, prins în Norvegia după ani de fugă
Stiri actuale
Român condamnat pentru că a atacat cu sabia un polițist, prins în Norvegia după ani de fugă

Un bărbat de 37 de ani, condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare pentru că a lovit cu sabia un polițist, a fost prins în Norvegia. Urmează să fie extrădat în România.

Recomandări
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă
Vremea
Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă

ANM a emis Cod galben de ploi și intensificări ale vântului valabil de luni seara până marţi seara. Fenomenele vor afecta Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpaţii de Curbură, cu cantități importante de apă și vânt puternic.  

Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Stiri externe
Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28