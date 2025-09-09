Adolescent de 16 ani din Târgu Mureș, arestat după ce a spart mai multe mașini și a furat un portofel

Un tânăr de 16 ani din Târgu Mureș a fost arestat preventiv după ce ar fi spart mai multe mașini, iar dintr-una a furat un portofel.

Adolescentul cercetat acum pentru distrugere și furt este cel care care în urmă cu un an a făcut un adevărat scandal în sala de clasă apoi și-a lovit diriginta.

De atunci ar fi trebuit să urmeze consiliere psihologică.

Proprietara uneia dintre mașinile sparte într-un cartier din Târgu Mureș a sunat la poliție când și-a găsit autoturismul distrus. Îi dispăruse dinăuntru și portofelul cu acte și cârduri, spune femeia.

Pe baza imaginilor suprinse de camerele de supraveghere, polițiștii au reușit să-l identifice pe tânăr. În plus, el a fost filmat de un localnic în timp ce distrugea cu o bâtă mai multe mașini.

Băiatul a chetuit la un magazin, 200 de lei, folosind unul dintre cardurile furate- spun anchetatorii.



Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: ”Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Ulterior, instanța a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă, pentru 30 de zile”.

Locuitorii din cartier sunt revoltaţi de întâmplare.



Președinte asociație de locatari: ”Niște copii au venit de la o petrecere și loveau mașinile. E dezastru ce se întâmplă”.

Potrivit oamenilor legii, adolescentul care a ajuns în arest este cel care în urmă cu un an a fost cercetat penal după ce și-a bătut diriginta din clasa a 9-a. Atunci adolescentul a fost exmatriculat.

Acum este din nou cercetat penal. Un alt adolescent, de 17 ani, este anchetat şi el, bănuit de complicitate.

