Adolescent de 16 ani din Târgu Mureș, arestat după ce a spart mai multe mașini și a furat un portofel
Un tânăr de 16 ani din Târgu Mureș a fost arestat preventiv după ce ar fi spart mai multe mașini, iar dintr-una a furat un portofel.
Adolescentul cercetat acum pentru distrugere și furt este cel care care în urmă cu un an a făcut un adevărat scandal în sala de clasă apoi și-a lovit diriginta.
De atunci ar fi trebuit să urmeze consiliere psihologică.
Proprietara uneia dintre mașinile sparte într-un cartier din Târgu Mureș a sunat la poliție când și-a găsit autoturismul distrus. Îi dispăruse dinăuntru și portofelul cu acte și cârduri, spune femeia.
Pe baza imaginilor suprinse de camerele de supraveghere, polițiștii au reușit să-l identifice pe tânăr. În plus, el a fost filmat de un localnic în timp ce distrugea cu o bâtă mai multe mașini.
Băiatul a chetuit la un magazin, 200 de lei, folosind unul dintre cardurile furate- spun anchetatorii.
Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: ”Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Ulterior, instanța a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă, pentru 30 de zile”.
Locuitorii din cartier sunt revoltaţi de întâmplare.
Președinte asociație de locatari: ”Niște copii au venit de la o petrecere și loveau mașinile. E dezastru ce se întâmplă”.
Potrivit oamenilor legii, adolescentul care a ajuns în arest este cel care în urmă cu un an a fost cercetat penal după ce și-a bătut diriginta din clasa a 9-a. Atunci adolescentul a fost exmatriculat.
Acum este din nou cercetat penal. Un alt adolescent, de 17 ani, este anchetat şi el, bănuit de complicitate.
Sursa: Pro TV
Dată publicare:
09-09-2025 17:29