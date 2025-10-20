Caz ciudat în Botoșani. Au distrus geamurile mașinilor după ce au făcut drifturi cu ATV-urile pe pietriș, apoi au fugit

Geamurile a două autoturisme din Botoșani au fost distruse de pietrișul proiectat de câteva ATV-uri ale căror șoferi au făcut drifturi. Distracția lor de duminică seară a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă.

În imagini se vede cum bărbații conduc trei ATV-uri și rulează puternic, fac viraje strânse pe stradă, apoi dispar în noapte. Pietrișul este proiectat în jur pe zeci de metri.

Lunetele a două mașini parcate în fața unei firme au fost distruse complet. Și vopseaua a sărit în câteva locuri, din cauza pietrișului azvârlit în timpul manevrelor.

Un angajat al firmei a sunat dimineață la 112 și poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere. Agenții au ridicat mai multe probe și încearcă să-i identifice pe făptași.

