Țara europeană care introduce ”ora prieteniei” pentru a combate singurătatea. Angajații sunt plătiți ca să stea cu prietenii

Suedia testează „ora prieteniei” printre angajați pentru a combate singurătatea. Concret, oamenii primesc timp liber plătit doar pentru a sta cu prietenii.

Angajații unui important lanț de farmacii suedez primesc liber plătit pentru a-l petrece cu prietenii, deoarece guvernul suedez solicită companiilor să contribuie la combaterea singurătății, scrie BBC.

Yasmine Lindberg, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele 11 participante care participă la programul pilot „prieten-îngrijire” pentru grupul farmaceutic Apotek Hjärtat.

Ea lucrează în ture la magazinul companiei dintr-un parc comercial din Kalmar, un mic oraș de coastă din sudul Suediei.

„Sunt foarte obosită când mă duc acasă. Nu am timp sau energie să mă întâlnesc cu prietenii mei”, explică ea, înainte de a reaproviziona un raft cu paracetamol.

Yasmine își petrece o mare parte din timpul liber cu copiii ei adolescenți, care locuiesc cu ea o dată la două săptămâni. Dar recunoaște că se simte „destul de singură” de când s-a despărțit de partenerul ei acum patru ani, ceea ce a dus la mai puține invitații sociale cu cuplurile din grupul lor.

Acum, datorită programului pilot de la Apotek Hjärtat, care a început în aprilie, i se acordă 15 minute pe săptămână sau o oră pe lună în timpul programului de lucru pentru a se concentra pe consolidarea prieteniilor sau pe stabilirea de noi conexiuni.

”Mă simt mai fericită. Nu poți trăi doar pe internet”

Ea poate folosi acest timp alocat pentru a vorbi cu prietenii la telefon, să facă planuri împreună prin mesaje text sau să se întâlnească cu cineva în persoană.

„Am vrut să mă devin mai bună... adică să mă dau peste cap ca să fac lucruri noi”, spune Yasmine. „Mă simt mai fericită. Nu poți trăi doar pe internet, așa cum fac majoritatea oamenilor în ziua de azi”.

Ca toți participanții la proiectul pilot, ea a primit 1.000 de coroane (circa 100 de euro) de la Apotek Hjärtat pentru a ajuta la plata activităților bazate pe prietenie pe durata testului de un an.

Voluntarii au primit, de asemenea, instruire online despre cum să recunoască și să combată singurătatea, pe care lanțul de farmacii a pus-o la dispoziție pentru toți cei 4.000 de angajați ai săi din Suedia.

Monica Magnusson, CEO-ul Apotek Hjärtat, spune că inspirația pentru proiectul de îngrijire a prieteniei al companiei provine parțial dintr-o colaborare anterioară cu organizația caritabilă pentru sănătate mintală Mind.

Ea spune că aceasta a ajutat la demonstrarea modului în care conversațiile scurte și semnificative dintre farmaciști și clienți ar putea ajuta acest din urmă grup să se simtă mai puțin izolat.

Compania a dorit să testeze dacă oferirea unei perioade scurte de timp dedicat prieteniei angajaților săi ar putea avea, de asemenea, un impact asupra bunăstării acestora.

Suedia are o strategie națională pentru combaterea singurătății

Voluntarii se puteau înscrie și dacă nu se simțeau singuri, dar doreau să petreacă mai mult timp cu persoane izolate din rețeaua lor.

„Încercăm să vedem care sunt efectele faptului că ai ocazia să petreci puțin timp în fiecare săptămână dedicat protejării relațiilor tale”, explică Magnusson.

Titlul proiectului, „friendcare” (grija de prieteni - n.red.) sau „vänvård” în suedeză, este și un joc de cuvinte bazat pe termenul „friskvård”, un beneficiu oferit deja de multe companii suedeze, care oferă angajaților o alocație anuală scutită de taxe pentru wellness, pe care o pot cheltui pe activități de fitness sau masaje.

Unele companii suedeze oferă, de asemenea, angajaților o oră săptămânală de wellness numită „friskvårdstimme”.

„Aceasta este o reflecție asupra acestui aspect, dar vizând în schimb singurătatea și relațiile”, explică Magnusson.

Proiectul Apotek Hjärtat vine în contextul în care guvernul de coaliție de dreapta din Suedia pune accentul pe singurătate.

În iulie, Agenția de Sănătate Publică din Suedia a lansat prima strategie națională a Suediei care vizează reducerea la minimum a singurătății, comandată de guvern.

Singurătatea, desemnată oficial ca problemă majoră de sănătate publică

O parte esențială a strategiei este o colaborare sporită între comunitatea de afaceri, municipalități, cercetători și societatea civilă.

Ministrul Sănătății, Jakob Forssmed, a descris singurătatea ca o problemă majoră de sănătate publică, citând cercetări globale care leagă problema de un risc crescut de boli, inclusiv boli coronariene și accidente vasculare cerebrale, și o probabilitate mai mare de mortalitate precoce.

Întreprinderile ar trebui să fie îngrijorate de acest lucru, sugerează ministrul, deoarece angajații și clienții lor sunt expuși riscului, iar finanțele publice sunt afectate de costurile asistenței medicale și ale concediilor medicale legate de singurătate.

„Trebuie să fim mai conștienți de acest lucru, că este ceva ce afectează cu adevărat sănătatea și afectează și economia”, spune Forssmed.

O epidemie națională de singurătate? Cercetările pentru UE sugerează că aproximativ 14% din populația Suediei declară că se simte singură o dată sau tot timpul, puțin mai mult decât media UE.

Un studiu separat realizat în 2024 pentru agenția de statistică a Suediei a constatat că 8% dintre adulții din Suedia nu au niciun prieten apropiat.

Marile companii urmăresc evoluția proiectului pentru a implementa și ele ”ora prieteniei”

Daniel Ek, psiholog suedez și coautor al cărții „Puterea prieteniei”, un manual despre cum să dezvolți relații mai profunde, susține că în Suedia iernile reci și întunecate ale țării pot descuraja oamenii să socializeze, alături de factorii culturali.

„Mentalitatea suedeză este de genul – nu ar trebui să-i deranjezi pe ceilalți. Noi prețuim foarte mult spațiul personal și ne este greu să spargem gheața”, spune el. Locuințele din Suedia ar putea juca, de asemenea, un rol, sugerează Ek.

Peste 40% din locuințe sunt ocupate de o singură persoană, iar un raport din iulie al Agenției de Sănătate Publică din Suedia a indicat că există niveluri mai ridicate de singurătate în rândul acestui grup.

La sediul Apotek Hjärtat din Stockholm, managerul Magnusson spune că este prea devreme pentru a decide dacă proiectul de îngrijire a prieteniei va fi implementat pe scară mai largă, dar rezultatele sondajelor de autoevaluare de până acum indică niveluri mai ridicate de satisfacție față de viață în rândul participanților la schema de îngrijire prietenoasă, comparativ cu perioada de dinainte de începerea acesteia.

Forssmed, ministrul Sănătății, monitorizează eforturile lanțului de farmacii.

„Cred că este foarte interesant și urmăresc ce fac ei”, spune el. „Dar nu vă voi face nicio promisiune că guvernul va extinde acest lucru sau va oferi o deducere fiscală sau ceva de genul acesta”.

Apotek Hjärtat face parte, de asemenea, dintr-o rețea de afaceri numită „Împreună împotriva singurătății involuntare”, inițiată de Forssmed în 2023.

Aceasta include aproximativ 20 de mărci nordice importante, cum ar fi Ikea, Strawberry, un lanț hotelier, și HSB, cea mai mare federație de locuințe cooperative din Suedia, care se întâlnesc pentru a-și împărtăși experiențele și strategiile de combatere a singurătății.

Magnusson spune că a existat deja „mult interes” pentru proiectul de îngrijire a prietenilor din partea celorlalte companii din rețea. Reprezentanți ai celorlalte firme au participat chiar și la trainingul online despre singurătate al lanțului de farmacii.

Alte companii suedeze oferă angajaților granturi pentru experiențe culturale de grup

„Este o abordare destul de diferită a lucrului împreună”, spune Magnusson, „colaborând ca și companii într-un domeniu în care pur și simplu renunțăm la concurență și, în schimb, încercăm să ne dăm seama «cum putem aborda acest obstacol comun pe care îl avem?»”.

La începutul acestei luni, un proiect separat a fost lansat în Piteå, în nordul Suediei, cu 20 de companii care oferă granturi pentru wellness angajaților pentru a participa la experiențe culturale de grup, cum ar fi concerte și piese de teatru, în efortul de a stimula bunăstarea și de a îmbunătăți incluziunea socială.

Psihologul Ek este de acord că aceste tipuri de inițiative pot avea un impact pozitiv în a ajuta la „coborârea pragului” către o interacțiune socială sporită, ceea ce, la rândul său, poate deschide calea pentru prietenii mai profunde și niveluri reduse de singurătate.

Dar el solicită mai multă cercetare și reflecție asupra unora dintre potențialele probleme structurale care ar putea afecta, de asemenea, singurătatea în națiunea nordică.

„Ce se întâmplă în societate care ne face să avem aceste praguri mai scăzute pentru întâlniri și conectare? Cred că este un lucru important de analizat”, spune el.

Ek subliniază rata ridicată a șomajului în Suedia (8,7%), creșterea inegalității veniturilor și tinerii suedezi care petrec mai mult timp pe dispozitive digitale decât media din cele 27 de țări membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Diferențele de venit contează. Disponibilitatea la evenimente și locuri contează. Modul în care construim orașe contează”, spune Ek. „Așadar, este important să analizăm aceste structuri pentru a elabora planul de viitor”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













