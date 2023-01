O bătrână de 85 de ani din Constanța a sunat la 112 și a cerut ajutor spunând că moare de frig și de singurătate

În câteva minute agenții de la poliția locală au ajuns acasă la femeia care stătea în condiții îngrozitoare. Nu avea căldură și nici apă iar în casă era un frig crunt. Bătrâna stă singură, după ce fiul și soțul ei au murit în urmă cu mai bine de zece ani.

După o viață întreagă în care a fost tehnician agronom, biata femeie locuiește singură, într-o casă dărăpănată, cu pereții crăpați și cu igrasie, în centrul Constanței. Nu are apă și nici încălzire. De fiecare dată când gătește, trebuie să își cumpere apă. Din când în când, mai pornește caloriferul electric, însă nu pentru mult timp, pentru a nu consuma curent. Zilele trecute, când temperaturile au scăzut considerabil și a început să ningă, frigul și singurătatea au făcut-o să ceară ajutor la 112.

Elena Bocioagă, pensionară: "I-am spus că sunt disperată, mor de frig în casă și nu știu ce să fac și nu știu unde să mă duc. Asta am simțit. Imediat a venit, când a văzut, a văzut aparatele. Mă încălzesc, dar nu le țin mult acolo o oră două, maxim, am adormit o dată și m-am trezit că era 12 noaptea și eu nu le stinsesem și mă gândeam la bani„.

În câteva minute, a ajuns la ea un echipaj al Poliției Locale Constanța. Nu mică le-a fost mirarea agenților când au văzut că în casă erau doar câteva grade cu plus.

Anamaria Rusu, agent poliția locală Constanța: "Era singură, vă spun sincer de când am ajuns aici am fost întâmpinați de dânsa, cum am intrat în bucătărie, ne-au înghețat efectiv mâinile și am stat doar câteva minute. Era ca afară, pur și simplu era ca afară.

Femeia este singură pe lume. Are un vecin care este aproape toată ziua la serviciu și nu o poate ajuta mereu.

Gabriel Enache, agent poliția locală Constanța: ”De zece ani de zile nu a mai avut pe nimeni, ultimul membru al familiei, fiul a decedat acum 10 ani de zile și a rămas efectiv singură după decesul soțului, fraților. Nu își permite din pensia pe care o are să țină în permanență deschis caloriferul electric sau radiatorul."

Polițiștii locali au demarat o campanie de strângere de fonduri, iar din banii obținuți îi vor plăti bătrânei factura la curent până la vară. Semn că omenia și iubirea există încă, atunci când semeni de-ai noștri au nevoie de noi.

