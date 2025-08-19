Studiu: Doar unul din trei copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate îşi revede familia în această vară

Stiri Sociale
19-08-2025 | 10:58
parinti si copii
Shutterstock

Părinții a 36% dintre copii vor veni în vacanța de vară în România, iar 41% nu pot ajunge, cei mai mulți invocând motive financiare sau lipsa concediului.

autor
Ioana Andreescu

Restul de 23% sunt indeciși, arată datele colectate în iulie de Salvați Copiii, în cadrul unui program destinat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Potrivit aceleiași surse, aproape 10% dintre copii vor merge ei în vacanță la părinți, peste hotare.

Provocările părinților din diaspora

Un sondaj al organizației arată că peste trei sferturi dintre respondenți consideră că menținerea legăturii emoționale cu copiii rămași în țară este principala provocare pe care o întâmpină ca părinți aflați la muncă peste hotare.

Pe locul doi sunt indicate problemele de integrare culturală și adaptare în țara de rezidență, menționate de aproximativ 25% dintre părinți, urmate de comunicarea cu instituțiile din România (școala/grădinița copilului, primărie, instituții fiscale etc.), specificată de 18% dintre respondenți.

Ce ar putea îmbunătăți comunicarea cu copiii

În privința aspectelor care ar putea îmbunătăți comunicarea dintre părinți și copiii rămași acasă:

Citește și
copii brosteni
De la coșmarul inundațiilor la bucuria mării: 20 de copii din Broșteni, în vacanță pe litoral

- 81% dintre părinți indică necesitatea de a avea mai mult timp pentru comunicare cu copiii,

- 21% timp mai mult dedicat comunicării cu persoanele în grija cărora se află copiii,

- 19% necesitatea suportului psihologic pentru copii,

- 12,4% necesitatea unor resurse educaționale legate de comunicarea eficientă.

Nevoile părinților plecați la muncă

Necesitățile resimțite de părinții plecați la muncă în străinătate (cu posibilitatea de a alege cel mult două opțiuni) sunt:

- resurse pentru menținerea unei relații sănătoase și apropiate cu copiii de la distanță – 57%,

- suport pentru gestionarea relațiilor cu persoanele care au grijă de copii (bunici, rude) – 29%,

- resurse educaționale pentru copii – 26%,

- consiliere psihologică pentru părinți – 18%,

- informații despre drepturile și serviciile disponibile în țara de rezidență – 15%,

- alocația europeană pentru copii – 15%,

- grupuri de suport pentru părinți din diaspora – 15%,

- consiliere juridică privind drepturile și obligațiile parentale – 8%.

Mesajul Salvați Copiii

„Menținerea unei legături constante cu copiii rămași în țară este esențială, fiind o ancoră emoțională și psihologică ce le oferă stabilitate și încredere. Lipsa acesteia îi poate face să se simtă pierduți și nesiguri.

Această preocupare se află în centrul eforturilor specialiștilor Salvați Copiii implicați în programul dedicat lor, motiv pentru care, pe lângă serviciile oferite copiilor și persoanelor care îi au în grijă, intervenția Salvați Copiii urmărește să întărească aceste legături. Proiectul derulat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni vizează în mod direct părinții aflați peste hotare”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Proiectul „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”

În acest context, Salvați Copiii anunță proiectul „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și destinat părinților români care muncesc în străinătate. Inițiativa face parte din campania națională cu același nume, demarată recent de organizație, care reunește mai multe acțiuni sub același concept.

Campania se adresează nu doar părinților din diaspora, ci și persoanelor în grija cărora rămân copiii, membrilor comunității și specialiștilor din asistență socială și educație, cu scopul de a sprijini bunăstarea emoțională a celor mici.

Campania se bucură de susținerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Poliției de Frontieră Române și DIGI România.

Obiectivele proiectului

Scopul proiectului, derulat între iulie și octombrie 2025, este creșterea gradului de conștientizare a părinților români care muncesc în alte state cu privire la nevoile copiilor rămași acasă, necesitatea menținerii comunicării cu aceștia și cu persoanele în grija cărora au rămas, precum și a legăturii cu comunitatea de proveniență.

Proiectul include

realizarea unui studiu la nivel european privind modelele de relaționare și nevoile de sprijin ale părinților plecați la muncă în străinătate,

campanii de informare și conștientizare pentru peste 900.000 de români care muncesc în alte state,

servicii de informare și consiliere pe teme psiho-emoționale și juridice pentru 1.500 de părinți români aflați la muncă în străinătate.

Temperaturile au scăzut brusc cu 10 grade și au revenit furtunile violente. „Drumul a fost acoperit de gheață”

Sursa: News.ro

Etichete: parinti, strainatate, Salvați Copiii,

Dată publicare: 19-08-2025 10:58

Articol recomandat de sport.ro
Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"
Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"
Citește și...
Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu îl poate găsi
Stiri externe
Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu îl poate găsi

Familia unui tată fugar care și-a ascuns cei trei copii în sălbăticia din Noua Zeelande de aproape patru ani a vorbit public pentru prima dată de la dispariția lor.

De la coșmarul inundațiilor la bucuria mării: 20 de copii din Broșteni, în vacanță pe litoral
Stiri actuale
De la coșmarul inundațiilor la bucuria mării: 20 de copii din Broșteni, în vacanță pe litoral

20 de copii ale căror familii au fost afectate de inundațiile din Broșteni, acum 3 săptămâni, au avut parte de o surpriză care să-i facă să uite de greutăți.

Unsprezece persoane, între care şapte copii, au fost găsiți de Salvamont Maramureș, după ce s-au rătăcit în Munţii Rodnei
Stiri actuale
Unsprezece persoane, între care şapte copii, au fost găsiți de Salvamont Maramureș, după ce s-au rătăcit în Munţii Rodnei

Salvamontiştii din Maramureş au reușit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, să salveze un grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care se rătăcise în Munţii Rodnei. 

Recomandări
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
Stiri externe
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”

Donald Trump a fost surprins de un microfon deschis spunându-i lui Emmanuel Macron că Vladimir Putin vrea să găsească o soluție la războiul din Ucraina ca o favoare personală, relatează CNN.

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM
Stiri Economice
Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”
Stiri Educatie
Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”

Opt sute de directori revin la catedră, cu normă întreagă, după ce școlile și grădinițele pe care le-au condus și-au pierdut personalitatea juridică.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 August 2025

43:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12