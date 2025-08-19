Studiu: Doar unul din trei copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate îşi revede familia în această vară

Părinții a 36% dintre copii vor veni în vacanța de vară în România, iar 41% nu pot ajunge, cei mai mulți invocând motive financiare sau lipsa concediului.

Restul de 23% sunt indeciși, arată datele colectate în iulie de Salvați Copiii, în cadrul unui program destinat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Potrivit aceleiași surse, aproape 10% dintre copii vor merge ei în vacanță la părinți, peste hotare.

Provocările părinților din diaspora

Un sondaj al organizației arată că peste trei sferturi dintre respondenți consideră că menținerea legăturii emoționale cu copiii rămași în țară este principala provocare pe care o întâmpină ca părinți aflați la muncă peste hotare.

Pe locul doi sunt indicate problemele de integrare culturală și adaptare în țara de rezidență, menționate de aproximativ 25% dintre părinți, urmate de comunicarea cu instituțiile din România (școala/grădinița copilului, primărie, instituții fiscale etc.), specificată de 18% dintre respondenți.

Ce ar putea îmbunătăți comunicarea cu copiii

În privința aspectelor care ar putea îmbunătăți comunicarea dintre părinți și copiii rămași acasă:

- 81% dintre părinți indică necesitatea de a avea mai mult timp pentru comunicare cu copiii,

- 21% timp mai mult dedicat comunicării cu persoanele în grija cărora se află copiii,

- 19% necesitatea suportului psihologic pentru copii,

- 12,4% necesitatea unor resurse educaționale legate de comunicarea eficientă.

Nevoile părinților plecați la muncă

Necesitățile resimțite de părinții plecați la muncă în străinătate (cu posibilitatea de a alege cel mult două opțiuni) sunt:

- resurse pentru menținerea unei relații sănătoase și apropiate cu copiii de la distanță – 57%,

- suport pentru gestionarea relațiilor cu persoanele care au grijă de copii (bunici, rude) – 29%,

- resurse educaționale pentru copii – 26%,

- consiliere psihologică pentru părinți – 18%,

- informații despre drepturile și serviciile disponibile în țara de rezidență – 15%,

- alocația europeană pentru copii – 15%,

- grupuri de suport pentru părinți din diaspora – 15%,

- consiliere juridică privind drepturile și obligațiile parentale – 8%.

Mesajul Salvați Copiii

„Menținerea unei legături constante cu copiii rămași în țară este esențială, fiind o ancoră emoțională și psihologică ce le oferă stabilitate și încredere. Lipsa acesteia îi poate face să se simtă pierduți și nesiguri.

Această preocupare se află în centrul eforturilor specialiștilor Salvați Copiii implicați în programul dedicat lor, motiv pentru care, pe lângă serviciile oferite copiilor și persoanelor care îi au în grijă, intervenția Salvați Copiii urmărește să întărească aceste legături. Proiectul derulat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni vizează în mod direct părinții aflați peste hotare”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Proiectul „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”

În acest context, Salvați Copiii anunță proiectul „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și destinat părinților români care muncesc în străinătate. Inițiativa face parte din campania națională cu același nume, demarată recent de organizație, care reunește mai multe acțiuni sub același concept.

Campania se adresează nu doar părinților din diaspora, ci și persoanelor în grija cărora rămân copiii, membrilor comunității și specialiștilor din asistență socială și educație, cu scopul de a sprijini bunăstarea emoțională a celor mici.

Campania se bucură de susținerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Poliției de Frontieră Române și DIGI România.

Obiectivele proiectului

Scopul proiectului, derulat între iulie și octombrie 2025, este creșterea gradului de conștientizare a părinților români care muncesc în alte state cu privire la nevoile copiilor rămași acasă, necesitatea menținerii comunicării cu aceștia și cu persoanele în grija cărora au rămas, precum și a legăturii cu comunitatea de proveniență.

Proiectul include

realizarea unui studiu la nivel european privind modelele de relaționare și nevoile de sprijin ale părinților plecați la muncă în străinătate,

campanii de informare și conștientizare pentru peste 900.000 de români care muncesc în alte state,

servicii de informare și consiliere pe teme psiho-emoționale și juridice pentru 1.500 de părinți români aflați la muncă în străinătate.

