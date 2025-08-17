Unsprezece persoane, între care şapte copii, au fost găsiți de Salvamont Maramureș, după ce s-au rătăcit în Munţii Rodnei

Salvamontiştii din Maramureş au reușit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, să salveze un grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care se rătăcise în Munţii Rodnei.

Acţiunea de căutare-salvare a fost una dificilă, din cauza întunericului.

”Condițiile meteo sunt dificile fiind întuneric și frig, dar salvatorii montani organizați în 3 echipe cu o ambulanță montană Salvamont, o autospeciala Salvamont și un utilaj de teren Traxter pentru zone dificile, fac tot posibilul pentru a-i aduce cât mai rapid, în siguranță”, au anunțat, inițial, reprezentanții Salvamont.

Acţiunea de căutare a avut loc în zona Tăurile Buhăescu din Munţii Rodnei și s-a încheiat cu succes în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 03.30.

”Cei 9 minori au fost predați părinților, una din persoanele adulte a fost predată la CPU Vișeu având o plagă penetrată la membrul inferior drept, dar cu hemoragia oprită când salvatorii montani au ajuns la ei, iar cealaltă persoană adultă a fost adusă până în Vișeu.

Cei doi adulți care nu făceau parte din grup au văzut grupul de copii și zona unde aveau de gând să coboare și, cunoscând dificultatea traseului ales, au mers după ei, să îi întoarcă din drum, ajungându-i undeva în pădure, rătăciți fiind și i-au scos într-o zona deschisă de unde au fost recuperați și coborâți în siguranță de pe munte de salvatorii montani ai Salvamont Maramureș.”, a mai precizat Salvamont Maramureş.

