De la coșmarul inundațiilor la bucuria mării: 20 de copii din Broșteni, în vacanță pe litoral

20 de copii ale căror familii au fost afectate de inundațiile din Broșteni, acum 3 săptămâni, au avut parte de o surpriză care să-i facă să uite de greutăți.

Cu ajutorul părintelui Dan Damaschin și al asociației sale, cei mici s-au bucurat de soare, bălăceală și înghețată, într-o vacanță pe litoral. Mulți dintre ei au văzut pentru prima dată marea.

Cei 20 de copii și-au îndeplinit visul după ce părintele Dan Damaschin și voluntarii săi de la asociația Glasul Vieții din Iași au mers la Broșteni, în județul Suceava, să dea o mână de ajutor, după inundațiile grave de acum trei săptămâni.

Dan Damaschin, fondatorul asociației Glasul Vieții: ”Merită mai mult decât scos noroiul din casa sau dat cu var. Drept pentru care am decis să vacantăm nişte locuri în tabăra vieţii acolo unde timp de o săptămână nu doar să uite de nenorocirea prin care familia lor a trecut, ci să vadă că nu sunt singuri”.

Deși cei mici își amintesc cu groază de coșmarul trăit acum 3 săptămâni, vacanța la mare le aduce din nou zâmbetul pe buze.



Alina Munteanu: ”A început ploaia din ce în ce mai tare şi auzeam cum huia apa. A strigat un vecin la tata, vine apă peste noi şi ne ia. Şi ne-am speriat”.



Ecaterina Mihuț: ”A venit cădere de teren. Dacă nu deschidea tata gardul, ne lua casa. Noi ne-am speriat toți, și am sunat la 112, dar am sunat degeaba, pentru că ne-au spus că nu au cum să vină, că toți sunt pe neagră. Când m-am băgat în apa am simţit şi eu cum e, nu ca la telefon, până să ajung aici”.

Dezastrul de la final de iulie din Broșteni a afectat peste 2.500 de locuitori.

