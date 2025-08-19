Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu îl poate găsi

19-08-2025 | 10:15
tata disparut NZ
New Zealand Police

Familia unui tată fugar care și-a ascuns cei trei copii în sălbăticia din Noua Zeelande de aproape patru ani a vorbit public pentru prima dată de la dispariția lor.

Anca Ungureanu

Thomas Callam Phillips a dispărut împreună cu copiii săi în decembrie 2021, iar în ciuda mai multor apariții ocazionale, apeluri la ajutor și a căutărilor poliției, locația familiei rămâne necunoscută.

Poliția este extrem de îngrijorată pentru copii, Ember, Maverick și Jayda, care ar avea acum 9, 10 și respectiv 12 ani, și care nu au avut niciun contact cu mama lor de când tatăl nu i-a mai adus acasă, relatează CNN.

În primul ei interviu de la dispariția fratelui ei, Rozzi Phillips a spus cât de mult le lipsește și cât de mult își dorește ca el să se întoarcă.

Ea a citit, de asemenea, o scrisoare scrisă de mână de mama lor către fiul dispărut, care este acum căutat de poliție pentru mai multe capete de acuzare.

„Mă doare de fiecare dată când văd fotografii cu copiii și cu tine și când văd unele dintre lucrurile tale care încă sunt aici, gândindu-mă ce ar fi putut fi dacă nu ai fi plecat”, se arată în scrisoare, potrivit site-ului de știri neozeelandez Stuff.

Nu este clar dacă apelurile familiei sale la ajutor vor ajunge la Phillips, despre care poliția din Noua Zeelandă crede că trăiește izolat, folosindu-și abilitățile de supraviețuire pentru a-și hrăni, adăposti și îmbrăca copiii.

Recompensă de la poliție pentru găsirea lor

În iunie anul trecut, poliția a oferit o recompensă de 80.000 de dolari neozeelandezi (52.000 de dolari americani) pentru informații care să ducă la localizarea și întoarcerea lor în siguranță.

Phillips este căutat pentru o serie de presupuse infracțiuni, inclusiv jaful armat al unei bănci în mai 2023, când două persoane au fost surprinse de camerele de supraveghere fugind pe o motocicletă cu bani.

Poliția din Noua Zeelandă l-a identificat ulterior pe Phillips ca suspect și a spus că a fost ajutat de o complice. Ambii ar fi fost înarmați.

În noiembrie 2023, Phillips și un copil neidentificat ar fi spart, de asemenea, geamul unui magazin la ora 2 dimineața, înainte de a fugi pe un ATV furat. Phillips a mai fost surprins pe camerele de supraveghere, cu fața acoperită, cumpărând provizii dintr-un magazin de bricolaj.

„Știm că Tom a fost văzut în locații comerciale din regiunea Waikato deghizat cu diverse măști”, a declarat poliția la acel moment.

Contactată de CNN, Poliția din Noua Zeelandă a spus că nu există actualizări privind investigația.

Poliția și autoritățile locale cred că Phillips are susținători care îl ajută să rămână ascuns.

Rozzi Phillips i-a spus lui Gower că nu a mai avut niciun contact cu fratele ei de când a dispărut.

Întrebată de ce a decis să vorbească acum, la aproape patru ani de la dispariția fratelui său, ea a spus: „În speranța că, poate, poate va vedea asta, și poate va înțelege că se poate întoarce acasă, că noi suntem aici pentru el și că totul ar putea fi bine.”

Anul trecut, mama copiilor, care s-a prezentat drept Cat, a făcut un apel emoționant către oricine are informații despre locul unde se află aceștia să sune la poliție.

„Stau aici în fața voastră astăzi, rugându-vă să mă ajutați să îmi aduc copiii acasă. Sunt doar niște copii nevinovați”, a spus ea într-un videoclip postat pe Facebook.

Sursa: CNN

