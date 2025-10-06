Speranța de viață în România a crescut cu un an. Diferența între femei și bărbați rămâne uriașă

Ne-a crescut speranța de viață și am ajuns să trăim în medie 76 de ani și 8 luni. Este adevărat că femeile sunt mai longevive. Asta pentru că-și îngrijesc mai bine sănătatea și își planifică finanțele pentru bătrânețe.

Totuși, suntem tot la coada clasamentului, în Uniunea Europeană, înainte de Bulgaria. Cei mai longevivi europeni, sunt italienii și suedezii, cu 84 de ani și două luni.

Reporter: Soț și soție?

Cuplu: Da.

Reporter: De cât timp sunteți împreună?

Cuplu: De 63 de ani.

Cei doi depășesc cu mult șansele statistice ale românilor la viață lungă. Speranța de viață a femeilor a ajuns la 79 de ani și 4 luni, iar a bărbaților la 72 și 11 luni.

Corespondent Știrile ProTV: Față de datele culese în anul dinaintea pandemiei, România a progres cel mai mult, 1 an în plus! Se menține diferența evidentă între sexe, la speranța de viață, 6 ani și aproape jumătate, în favoarea doamnelor. Suntem totuși la mare distanță față de statele și regiunile care conduc topul global, Monaco 87 de ani, San Marino și Hong Kong 86 de ani, Coreea de Sud și Japonia, 85 de ani.

E drept, și media speranței de viață în Uniunea Europeană a ajuns la 81 de ani și 9 luni. Pe podium sunt italienii, suedezii și spaniolii. Este efectul progresului în medicină și a calității superioare a vieții.

Cum ne pregătim financiar pentru bătrănețe

Adrian Mitroi, economist: Știind că trăiești mai mult, trebuie să ai grijă de sănătate, să faci tot ce n-ai putut să faci când ai fost ocupat. Și atunci ești obligat nu numai să investești cu seriozitate în sistemele de pensii alternative 2 și 3, unu îl ai, ci trebuie să găsești și soluții alternative. Titluri de stat, investiții bursiere, imobiliare, orice altceva, la ieșirea din viața activă nu mai stați numai după pensia de la stat.

Cu tot mai mulți vârstnici, persoanele active vor fi nevoite să muncească și mai mulți ani. Iar sistemul public de plată a pensiilor poate deveni ineficient.

Cât despre sănătate, aceasta depinde, pe de o parte, de prevenția constantă, în viața adultă, hrană simplă și echilibrată, mișcare si controale regulate.

