Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare. Guvernul justifică schimbarea sistemului prin speranța de viață

Se anunță schimbări importante pentru toți românii care contribuie la Pilonul II de pensii. Și sunt 8,3 milioane.

Guvernul a discutat vineri, în primă lectură, un nou proiect de lege care modifică modul de retragere a contribuțiilor acumulate în sistemul de pensii private. În loc să poată încasa toată suma dintr-o dată, cei care contribuie vor primi doar 25%, iar diferența, în tranșe lunare.

Se poate întâmpla asta pentru că beneficiarii au un act de adeziune, nu un contract încheiat. Cei cu studii juridice vorbesc însă despre încălcarea dreptului la proprietate.

Până acum, la pensionare, românii își puteau retrage toți banii acumulați într-o singură tranșă dacă alegeau asta și nu optau pentru plăți eșalonate, pe o perioadă de maximum cinci ani.

Noul proiect de lege spune că oamenii vor mai putea să ia la început doar 25%.

Ce se întâmplă cu banii în cazul decesului

Apoi vor avea o pensie lunară, fie pe viață, fie pe o perioadă fixă de până la 10 ani. Până la retragerea tuturor banilor, ce mai este în cont poate fi investit în continuare. Dacă beneficiarul moare înainte de a beneficia de întreaga sa contribuție, banii neîncasați sunt moșteniți de aparținătorii legali.

Noile fonduri de plată a pensiilor vor fi administrate de entități speciale, cum ar fi actualii administratori de pensii și societăți de asigurări.

Alexandru Petrescu, președintele ASF: „În momentul de față, încet ne îndreptăm, dar sigur, cu un vârf de sarcină 2030, într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor întruni condițiile să iasă la pensie. Este astfel necesar, în prezent, adoptarea cadrului legal pentru plata acestor pensii pentru a oferi participanților predictibilitatea și garanția reală că economiile lor se vor transforma în venituri sigure și pe termen lung.”

Singura excepție din proiectului Pilonului II

Există totuși o excepție. Cei care au în cont sume mici – sub echivalentul a 12 indemnizații sociale, adică sub 15.400 de lei – vor respecta regulile din prezent. O altă variantă este o pensie lunară pe viață.

Radu Crăciun, președintele APAPR: „Înseamnă că mergeți la un asigurător, de exemplu, cel, în funcție de suma cu care mergeți, vă calculează pe baza ratelor de mortalitate, de speranțe de viață și așa mai departe. Vă calculează care este suma pe care ar putea-o asigura, indiferent cât de mult trăiți. Și există 2 variante: aici puteți trăi foarte mult și atunci suma pe care o primiți sfârșește prin a fi mai mare decât suma cu care ați venit. Deci e riscul asigurătorului. Da, e posibil, dacă trăiți foarte puțin, ca suma să fie mai mică decât cea cu care ați venit și, de data asta, nu rămâne moștenire.”

Autoritățile justifică plata eșalonată a pensiilor private pe zece ani prin speranța de viață a românilor. Potrivit Eurostat, românii trăiesc, în medie, până la 75 de ani, iar vârsta de pensionare este 65. Însă doar femeile ar mai apuca să beneficieze de întreaga pensie, pentru că, în cazul lor, speranța medie de viață este de 80 de ani. Bărbații se sting, în medie, la 71.

Valentina Topor, avocat, specialist în drept civil: „Acum eșalonarea pe o perioadă de zece ani schimbă regulile jocului în mod nepermis și, în mod nepermis, constituie o îngrădire a dreptului de proprietate pentru că am un drept de proprietate asupra sumelor pe care le-am scos din patrimoniul meu în mod obligatoriu. Ori consider că nici Constituția nu permite o astfel de modificare și, în mod cert, primul protocol adițional la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului nu permite o astfel de îngrădire a dreptului de proprietate.”

Inițiatorii se pregătesc și de eventuale procese.

Ileana Horvath, Comisia de supraveghere a sistemului de pensii private: „Pentru participanții la fondurile de pensii private, ei vor primi o scrisoare, o notificare prin care li se va prezenta ce sumă au în contul individual și care sunt furnizorii de plată către care se vor duce să se adreseze acolo. Vor încheia un contract de plată, atenție, până în acel moment au avut act de aderare, au avut un act de adeziune.”

Controverse în coaliție pe tema proiectului

Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele UDMR, Kelemen Hunor, critică demersul și spune că nu a fost discutat în coaliție: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă.”

Legea se aplică retroactiv, nu doar în cazul celor care vor contribui de acum încolo. Noile reguli vor intra în vigoare la un an după ce proiectul va fi aprobat în Parlament.

