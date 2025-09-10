Speranța de viață a românilor a crescut față de 2023. De ce femeile trăiesc, în medie, cu 6 ani mai mult decât bărbații

Stiri Sociale
10-09-2025 | 19:40
×
Codul embed a fost copiat

Românii trăiesc mai mult. Potrivit datelor de la Statistică, speranța de viață a ajuns anul trecut la 77 de ani – cu doi în plus, față de 2023.

autor
Daniel Moldovan,  Florentina Bălășoiu,  Natașa Paraschiv

Datele mai arată că femeile o duc, în medie, cu 6 ani mai mult decât bărbații. Viața mai lungă s-ar datora accesului mai ușor la servicii medicale și unui stil de viață mai sănătos.

În București, speranța medie de viață ajunge la 75 de ani pentru bărbați și 81 pentru femei, depășind media națională.

La fel se întâmplă și în alte orașe mari, unde oamenii au, în general, venituri mai bune, acces ușor la serviciile medicale, dar și un nivel de educație mai ridicat. Totuși, mulți spun că adevărata împlinire la bătrânețe vine din alte lucruri.

Potrivit datelor de la Statistică, cei mai longevivi rămân locuitorii din Vâlcea. Bărbații de aici trăiesc cel mai mult – speranța de viață ajunge la 80 de ani, iar la femei cu cinci ani peste.

Citește și
friedrich merz
Cancelarul german Friedrich Merz se „pregătește mental” pentru un război în Ucraina care „se va prelungi”

În comuna Galicea, de exemplu, care are circa 3.300 de locuitori, locuiește și cel mai bătrân om din Europa, care are 112 ani și 4 luni, iar familia Boangăr este împreună de peste 68 de ani.

Ion Boangăr, fost învățător: „Secretul, ca să zic așa, nu e un secret, e un obicei. Să fii calm. Am băut de toate, am mâncat de toate.

Reporter: „Ce sfat ați avea pentru cei mai tineri, ca să ajungă la vârsta dumneavoastră?

Ion Boangăr, fost învățător: „Să fie muncitori, să fie calmi, să fie înțelegători.”

Florin Mărăcine, primar Galicea: „Mulți oameni m-au întrebat ce se întâmplă la Galicea și mulți sunt atrași... mă refer la cei din zona Bucureștiului, sunt atrași de locurile noastre, știu două persoane care vor să se mute aici în pragul pensiei.”

De regulă, spun specialiștii, în zonele montane, unde aerul este mai curat sau în orașele unde există stațiuni balneare, iar apa are calități terapeutice, oamenii trăiesc mai mult. Așa se explică și diferențele dintre regiunile țării.

Cea mai lungă bătrânețe o au cei care locuiesc în centru și nord-vestul țării – în jur de 78 de ani. Cea mai mică speranță de viață este în sud-estul țării – 76 de ani.

Marian Preda, profesor de sociologie, rector UB: „Ar trebui să ne uităm la condițiile interne și să ameliorăm condițiile în zonele pentru categoriile de populație care au probleme mai mari. După pensionare, bărbații tot mai au de trăit 15 ani sau mai mult, iar femeile peste 20 de ani.”

Sunt însă puțini cei care vin din urmă, pentru că numărul nașterilor este în continuare mai mic decât cel al deceselor.

Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

Sursa: Pro TV

Etichete: speranță de viață, barbati, femei,

Dată publicare: 10-09-2025 19:40

Articol recomandat de sport.ro
„Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2
„Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2
Citește și...
Visa Waiver pentru români, între speranță și incertitudine. Muraru: „Nu ofer un termen, dar suntem ancorați”
Stiri actuale
Visa Waiver pentru români, între speranță și incertitudine. Muraru: „Nu ofer un termen, dar suntem ancorați”

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, declară că este ”rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver.

Cancelarul german Friedrich Merz se „pregătește mental” pentru un război în Ucraina care „se va prelungi”
Stiri externe
Cancelarul german Friedrich Merz se „pregătește mental” pentru un război în Ucraina care „se va prelungi”

Într-un interviu acordat duminică postului public german ZDF, Merz a declarat că nu și-a pierdut speranța în ceea ce privește încetarea focului sau negocierile de pace, dar că „nu își face iluzii”.

Liderul european care s-a împrietenit cu Trump la golf speră ca președintele SUA să-și piardă răbdarea: Atunci va lua măsuri
Stiri externe
Liderul european care s-a împrietenit cu Trump la golf speră ca președintele SUA să-și piardă răbdarea: Atunci va lua măsuri

Preşedintele finlandez Alexander Stubb l-a îndemnat marţi pe Donald Trump să ia măsuri care să oblige Rusia să se aşeze la masa negocierilor cu Ucraina, exprimându-şi speranţa că răbdarea preşedintelui american faţă de Moscova se va „epuiza”.  

Recomandări
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac
Stiri externe
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”
Stiri externe
Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit prima reacție pe rețelele sociale după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat
Stiri Justitie
Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat

Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei a fost arestat preventiv, pentru următoarele 30 de zile. Magistrații de la Curtea de Apel, au judecat aproape trei ore, propunerea celor de la DIICOT.

Top citite
1 romania nationala de fotbal
Facebook: Echipa națională de fotbal a României
Stiri Sport
Cipru – România 2-2. Rezultat de egalitate în meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își poate întâlni sufletul pereche
3 Volodimir Zelenski
Getty
Stiri externe
Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul în 3-4 luni
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Septembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28