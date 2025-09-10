Speranța de viață a românilor a crescut față de 2023. De ce femeile trăiesc, în medie, cu 6 ani mai mult decât bărbații

Românii trăiesc mai mult. Potrivit datelor de la Statistică, speranța de viață a ajuns anul trecut la 77 de ani – cu doi în plus, față de 2023.

Datele mai arată că femeile o duc, în medie, cu 6 ani mai mult decât bărbații. Viața mai lungă s-ar datora accesului mai ușor la servicii medicale și unui stil de viață mai sănătos.

În București, speranța medie de viață ajunge la 75 de ani pentru bărbați și 81 pentru femei, depășind media națională.

La fel se întâmplă și în alte orașe mari, unde oamenii au, în general, venituri mai bune, acces ușor la serviciile medicale, dar și un nivel de educație mai ridicat. Totuși, mulți spun că adevărata împlinire la bătrânețe vine din alte lucruri.

Potrivit datelor de la Statistică, cei mai longevivi rămân locuitorii din Vâlcea. Bărbații de aici trăiesc cel mai mult – speranța de viață ajunge la 80 de ani, iar la femei cu cinci ani peste.

În comuna Galicea, de exemplu, care are circa 3.300 de locuitori, locuiește și cel mai bătrân om din Europa, care are 112 ani și 4 luni, iar familia Boangăr este împreună de peste 68 de ani.

Ion Boangăr, fost învățător: „Secretul, ca să zic așa, nu e un secret, e un obicei. Să fii calm. Am băut de toate, am mâncat de toate.

Reporter: „Ce sfat ați avea pentru cei mai tineri, ca să ajungă la vârsta dumneavoastră?

Ion Boangăr, fost învățător: „Să fie muncitori, să fie calmi, să fie înțelegători.”

Florin Mărăcine, primar Galicea: „Mulți oameni m-au întrebat ce se întâmplă la Galicea și mulți sunt atrași... mă refer la cei din zona Bucureștiului, sunt atrași de locurile noastre, știu două persoane care vor să se mute aici în pragul pensiei.”

De regulă, spun specialiștii, în zonele montane, unde aerul este mai curat sau în orașele unde există stațiuni balneare, iar apa are calități terapeutice, oamenii trăiesc mai mult. Așa se explică și diferențele dintre regiunile țării.

Cea mai lungă bătrânețe o au cei care locuiesc în centru și nord-vestul țării – în jur de 78 de ani. Cea mai mică speranță de viață este în sud-estul țării – 76 de ani.

Marian Preda, profesor de sociologie, rector UB: „Ar trebui să ne uităm la condițiile interne și să ameliorăm condițiile în zonele pentru categoriile de populație care au probleme mai mari. După pensionare, bărbații tot mai au de trăit 15 ani sau mai mult, iar femeile peste 20 de ani.”

Sunt însă puțini cei care vin din urmă, pentru că numărul nașterilor este în continuare mai mic decât cel al deceselor.

