Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS va funcționa vineri cu întreruperi. Anunțul CNAIR

Stiri Sociale
25-09-2025 | 15:38
Rovinieta
Shutterstock

Serviciul de emitere rovinietă şi peaj prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi vineri, ca urmare a lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, informează CNAIR.

autor
Cristian Anton

"CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 08:00 - 16:00, din cauza lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS poate funcţiona cu întreruperi de scurtă durată", se arată într-un comunicat al instituţiei.

Potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzile s-au dublat

Sursa: Agerpres

Etichete: CNAIR, rovinieta, sistem, probleme, functionare,

Dată publicare: 25-09-2025 15:38

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Rovinieta și trecerile peste Dunăre se scumpesc din 8 septembrie și pentru vehiculele de transport. Precizările CNAIR
Stiri actuale
Rovinieta și trecerile peste Dunăre se scumpesc din 8 septembrie și pentru vehiculele de transport. Precizările CNAIR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă că, începând de luni, 8 septembrie, se modifică tarifele și amenzile contravenționale pentru rovinietă și peaj aplicabile vehiculelor de transport.  

Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat
Stiri Economice
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife
Stiri Economice
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

Începând din 1 septembrie, tarifele rovinietei pentru autoturisme se vor modifica, majorările fiind cuprinse între 1 și 22 de euro. Totodată, vor crește și amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei în cazul acestor vehicule.

E oficial. Ce scumpiri îi așteaptă pe șoferi în câteva zile. Guvernul Bolojan a aprobat ordonanța de urgență
Stiri Economice
E oficial. Ce scumpiri îi așteaptă pe șoferi în câteva zile. Guvernul Bolojan a aprobat ordonanța de urgență

Rovinieta și taxele de pod vor crește în scurt timp, după cum a decis guvernul Bolojan printr-o ordonanță de urgență. Scumpirile intră în vigoare la 10 zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Amenzile vor crește și ele.

Cât costă rovinieta în 2025 în funcție de vehicul. Unde sunt camere pentru rovinietă și cum se cumpără online
Stiri Diverse
Cât costă rovinieta în 2025 în funcție de vehicul. Unde sunt camere pentru rovinietă și cum se cumpără online

Rovinieta este un document obligatoriu pentru șoferii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România. Tarifele pentru rovinietă sunt adaptate în funcție de tipul vehiculului și de durata de valabilitate.  

Recomandări
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc
Stiri Politice
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, sub conducerea preşedintelui Nicuşor Dan.

Cum arată relația falimentară a economiei cu salariile bugetarilor într-un singur grafic
Stiri Economice
Cum arată relația falimentară a economiei cu salariile bugetarilor într-un singur grafic

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Mesajul Kremlinului după schimbarea de ton a lui Donald Trump. „Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace
Stiri externe
Mesajul Kremlinului după schimbarea de ton a lui Donald Trump. „Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace"

Kremlinul a transmis joi că pornește de la ideea că Donald Trump își păstrează angajamentul față de o soluție negociată a conflictului din Ucraina, chiar dacă, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski, și-a exprimat sprijinul pentru Kiev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 Septembrie 2025

48:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28