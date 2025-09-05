Rovinieta și trecerile peste Dunăre se scumpesc din 8 septembrie și pentru vehiculele de transport. Precizările CNAIR

Stiri actuale
05-09-2025 | 16:04
camion
Shutterstock

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă că, începând de luni, 8 septembrie, se modifică tarifele și amenzile contravenționale pentru rovinietă și peaj aplicabile vehiculelor de transport.  

autor
Aura Trif

"CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că, începând de luni, 08.09.2025, tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj se modifică în conformitate cu OG 23/2025 pentru modificarea şi completarea OG nr.15/2002. Tot în conformitate cu prevederile OG 23/2025 se modifică şi tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vădu Oii", se menţionează într-un comunicat al CNAIR.

De la 1 septembrie 2025, preţul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme, potrivit legii 141/2025, precum şi cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei valabile, de la 500 lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă).

Cât vor costa rovinietele 

Astfel, tariful de utilizare a drumurilor naţionale (rovinieta) va fi, cu TVA inclus pentru autoturisme:

- 3,5 euro pentru o zi,

Citește și
Masini Bucuresti
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

- 6 euro pentru 10 zile,

- 9,5 euro pentru 30 de zile,

- 15 euro pentru 60 de zile

- 50 de euro pentru 12 luni;

Pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone:

- de 10 euro pentru o zi,

- 13,5 euro pentru 10 zile,

- 21,5 euro pentru 30 de zile,

- 34 de euro pentru 60 de zile

- 114 euro pentru 12 luni

Pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone:

- 7,5 euro pentru o zi,

- 19 euro pentru 7 zile,

- 38 de euro pentru 30 de zile

- 380 de euro pentru un an

Pentru vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv):

- de 17 euro pentru o zi,

- 42,5 euro pentru 7 zile,

- 85 de euro pentru 30 de zile

- 855 euro pentru un an

Pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv):

- 85 de euro pentru o zi,

- 71 euro pentru 7 zile,

- 142,5 euro pentru 30 de zile şi

- 1.425 euro pentru 12 luni;

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto):

- 7,5 pentru o zi,

- 19 euro pentru 7 zile,

- 38 euro pentru 30 de zile

- 380 euro pentru un an;

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto):

- 13 euro pentru o zi,

- 33 euro pentru 7 zile,

- 66,5 euro pentru 30 de zile

- 665 euro pentru 12 luni.

Cât vor costa amenzile

Cuantumul amenzii contravenţionale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile va fi între 500 şi 1.000 de lei pentru autoturisme, între 1.140 şi 2.280 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, între 3.800 şi 7.600 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone, între 6.650 şi 13.300 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone şi mai mică decât 12 tone, între 8.550 şi 17.100 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv), între 14.250 şi 28.500 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv), între 3.800 şi 7.600 lei pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi între 6.650 şi 13.300 lei pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto).

S-a scumpit și tariful de trecere a podului de la Fetești 

În ceea ce priveşte tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă, acestea vor fi:

Pentru vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - autoturisme şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane:

- de 19,00 lei pentru o trecere,

- 38 lei pentru două treceri,

- 304 lei pentru 20 de treceri;

Pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane:

- de 69 lei pentru o trecere,

- 137 lei pentru două treceri

- 1.195 lei pentru 20 de treceri;

Pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane:

- de 94 lei pentru o trecere,

- 187 lei pentru două treceri şi

- 1.628 lei pentru 20 de treceri;

Pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane:

- 133 lei pentru o trecere,

- 266 lei pentru două treceri

- 2.315 lei pentru 20 de treceri.

Amenzile pentru neplata trecerii pe pod

Cuantumul amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil va fi pentru vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto - autoturisme şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane între 190 şi 380 lei, pentru vehicule rutiere de transport persoanecu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane între 690 şi 1.380 lei, pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane între 940 lei şi 1.880 lei şi pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane între 1.330 şi 2.660 lei.

Cât costă tarifele de trecere a podului de la Vadu Oii

Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii va fi de luni: pentru autoturisme de 16 lei pentru o trecere, 257 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie), pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane de 16 lei pentru o trecere, 257 lei pentru 20 treceri (până la 31 decembrie); pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane (inclusiv conducătorul auto) de 38 lei pentru o trecere şi 662 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie); pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane de 63 lei pentru o trecere şi 1.095 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie) şi pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane de 94 lei pentru o trecere şi 1.628 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie). 

Oameni de afaceri suspectați de evaziune cu mașini de lux, în arest la domiciliu. Sechestru de 10 milioane de euro

Sursa: Agerpres

Etichete: amenzi, pod, rovinieta,

Dată publicare: 05-09-2025 15:44

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat
Stiri Economice
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife
Stiri Economice
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

Începând din 1 septembrie, tarifele rovinietei pentru autoturisme se vor modifica, majorările fiind cuprinse între 1 și 22 de euro. Totodată, vor crește și amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei în cazul acestor vehicule.

E oficial. Ce scumpiri îi așteaptă pe șoferi în câteva zile. Guvernul Bolojan a aprobat ordonanța de urgență
Stiri Economice
E oficial. Ce scumpiri îi așteaptă pe șoferi în câteva zile. Guvernul Bolojan a aprobat ordonanța de urgență

Rovinieta și taxele de pod vor crește în scurt timp, după cum a decis guvernul Bolojan printr-o ordonanță de urgență. Scumpirile intră în vigoare la 10 zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Amenzile vor crește și ele.

Recomandări
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”
Stiri externe
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”

Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova şi de a o readuce sub influenţa Kremlinului nu va reuşi, pentru că cetăţenii îşi doresc libertate şi un viitor european.

Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
Stiri externe
Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a avut, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că cele două ţări s-au subordonat Chinei.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28