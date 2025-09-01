Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzile s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

Mai mari sunt și amenzile pentru cei care nu plătesc taxele pentru folosirea drumurilor publice, dar și cele pentru traversarea podurilor peste Dunăre.

Rovinieta este taxa de drum obligatorie în România, pe care o plătesc toți șoferii care circulă cu vehicule pe drumurile naționale, autostrăzi, drumuri expres și drumuri europene.

De la 1 septembrie, rovinieta anuală s-a scumpit de la 28 la 50 de euro. Prețuri mai mari sunt și pentru cele valabile pentru o perioadă mai scurtă de timp. Rovinieta pe 10 zile a crescut de la 3,3 la 6 euro.

Drumurile din România pentru care nu se plătește rovinietă

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR: „Este un tarif datorat de cei care folosesc rețeaua rutieră națională. Nu se plătește rovinietă pentru drumurile comunale, drumuri județene, drumuri locale. Legea spune clar că drumurile naționale care intră în municipii, în municipii, nu în comune, sate - sunt scutite de plata rovinietei”.

Cum este, de exemplu, intrarea în București de pe A1, care continuă pe Bulevardul Iuliu Maniu. Odată ce am trecut limita administrativă a orașului, drumurile naționale sau autostrăzile se transformă în bulevarde urbane și, pe această porțiune, nu este nevoie să plătiți rovinietă.

În București, pe străzile din interiorul orașului nu se plătește rovinietă - așadar se poate circula fără probleme. În schimb, pe drumurile naționale cum ar fi DN2, DN1 spre Ploiești, DN4 - Giurgiu sau DN5 - Oltenița, atunci rovinieta devine obligatorie. La fel și pe centura Capitalei sau pe autostrada care înconjoară Bucureștiul. Și în acest caz, rovinieta este obligatorie.

Pe principalele drumuri naționale, autostrăzi și alte artere, autoritățile au instalat camere video. Astfel de dispozitive verifică în timp real dacă un vehicul are rovinieta valabilă, scanând numărul de înmatriculare. Datele sunt trimise apoi autorităților, care pot aplica amenzi.

Autoritățile nu vor să le marcheze, astfel încât să nu existe riscul să fie ocolite de șoferi, însă pe unele site-uri de verificare a rovinietelor există o listă cu zonele în care se află acestea. De exemplu, în apropierea Capitalei, o cameră dublă este instalată în apropiere de Glina, iar alta, tot dublă, în zona Snagov.

Amenzi mai mari pentru șoferii fără rovinietă

În paralel, au crescut și amenzile pentru cei care nu au o rovinietă - șoferii riscă între 500-1.000 de lei.

Taxe mai mari plătesc și cei care merg la mare. Tarifele pentru trecerile de pod, de la Fetești, de pildă, au ajuns la 19 lei.

Amenzile pentru cei care nu au plătit taxa au crescut și ele și ajung până la o sumă de 20 de ori mai mare decât taxa neplătită.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













