Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

ANAF a trimis joi către Klaus Iohannis, dar și către soția sa, Carmen Iohannis, notificări pentru plata a aproape un milion de euro, potrivit unor surse.

Fostul șef al statului și soția ar fi încasat nelegal bani pentru închirierea unei părți dintr-un imobil situat în centrului Sibiului pe o stradă pietonală.

Este vorba despre un spațiu comercial pe care soții Iohannis l-au închiriat timp de 17 ani unei bănci comerciale doar că instanța a decis că imobilul era obținut ilegal.

Acea casă fusese revendicată de un presupus moștenitor, după 1989, de la care soții Iohannis au cumpărat jumătate pentru suma de 3.200 de euro.

Însă instanța a stabilit că documentele de moștenire erau false. Astfel că imobilul a fost ulterior recuperat de stat.

Totuși, Klaus Iohannis a obținut în tot acest timp bani din închirierea spațiului, peste 250.000 de euro.

Suma pe care fostul președinte trebuie să o restituie însă a ajuns la aproape un milion de euro pentru că a fost actualizată cu inflația și cel mai probabil este vorba și de dobânzi.



