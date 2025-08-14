El este românul care i-a făcut plângere la ANAF lui Klaus Iohannis. Surse: Fostul președinte, somat să plătească 1 mil. euro

14-08-2025 | 21:18
klaus iohannis
Inquam Photos / Octav Ganea

Europarlamentarul Vlad Gheorghe a dezvăluit că el este cel care a depus „cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român”.

ANAF a trimis joi către Klaus Iohannis, dar și către soția sa, Carmen Iohannis, notificări pentru plata a aproape un milion de euro, potrivit unor surse.

Fostul șef al statului și soția ar fi încasat nelegal bani pentru închirierea unei părți dintr-un imobil situat în centrului Sibiului pe o stradă pietonală. Este vorba despre un spațiu comercial pe care soții Iohannis l-au închiriat timp de 17 ani unei bănci comerciale doar că instanța a decis că imobilul era obținut ilegal.

Acea casă fusese revendicată de un presupus moștenitor, după 1989, de la care soții Iohannis au cumpărat jumătate pentru suma de 3.200 de euro. Însă instanța a stabilit că documentele de moștenire erau false. Astfel că imobilul a fost ulterior recuperat de stat.

Vlad Gheorghe spune că a depus cererea anul trecut la ANAF Sibiu și că o să ceară mai departe „executarea caselor lui Iohannis”.

„Este încă un exemplu că plângerile și acțiunile juridice au finalitate până la urmă. Că niciodată nu e inutil să îți ceri drepturile sau să sesizezi o nedreptate, oricât de greoi ar părea demersul. Și e încă o dovadă că noi, românii, ne găsim dreptatea până la urmă chiar dacă muncim prea mult pentru ea. O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt pentru ca și alți beneficiari nelegitimi ai resurselor statului să plătească prejudiciile cauzate”, a scris europarlamentarul joi seară într-o postare pe Facebook.

Mesajul integral postat de Vlad Gheorghe:

„VICTORIE !!! ÎN BAZA PLÂNGERII MELE ANAF A ÎNCEPUT EXECUTAREA ÎMPOTRIVA LUI KLAUS IOHANNIS - 4,7 MILIOANE LEI

Anul trecut (foto) depuneam la ANAF Sibiu cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român.

Pierduse procesul care stabilea că a beneficiat ilegal de una dintre multele sale case.

Deci ne datora banii obținuți ilegal din chirie, plus penalități.

Cum nimeni nu făcea nimic să recupereze prejudiciul...am început eu demersurile.

Apoi, 6 luni mai târziu, am revenit și am cerut ANAF să își facă treaba pentru că nu mișcau nimic.

Este încă un exemplu că plângerile și acțiunile juridice au finalitate până la urmă. Că niciodată nu e inutil să îți ceri drepturile sau să sesizezi o nedreptate, oricât de greoi ar părea demersul.

Și e încă o dovadă că noi, românii, ne găsim dreptatea până la urmă chiar dacă muncim prea mult pentru ea.

O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt pentru ca și alți beneficiari nelegitimi ai resurselor statului să plătească prejudiciile cauzate.

Azi avem o victorie, dar lupta continuă!”

Filmul crimei din Sibiu. Ce le-a spus rudelor tânărul care și-a ucis bunicul imobilizat la pat. „Era foarte agresiv”

Sursa: News.ro

