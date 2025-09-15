PSD sare ca ars la eliminarea plafonării prețurilor la alimente. PNL și USR aduc aminte că și pesediștii au fost de acord

Executivul anunță că va renunța la plafonarea prețurilor la alimentele de bază, care a fost pusă în practică în ultimii doi ani. Decizia ar fi fost luată de comun acord în coaliția de guvernare.

Însă, PSD acuză că hotărârea a fost luată peste capul social-democraților.

S-au încins din nou spiritele în coaliția de guvernare, asta după ce, în weekend, purtătorul de cuvânt de la Palatul Victoria a transmis un mesaj prin care anunță că de la 1 octombrie măsura plafonării prețului la alimentele de bază va fi eliminată.

Ioana Dogioiu a subliniat că decizia a fost luată de comun acord de toate cele patru partide care formează Guvernul, iar la auzul acestei vești, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a sărit ca ars și a spus că PSD nu a fost și nu va fi de acord cu o astfel de măsură; mai mult, ar duce la o creștere a inflației cu 2 sau chiar 3 puncte procentuale.

Ședință de coaliție pentru a se stabili o decizie finală

Cei de la PNL și USR au întărit însă mesajul venit dinspre Guvern și au spus că încă de acum trei luni, de când s-a luat decizia ca doar până la 1 octombrie să mai fie plafonate prețurile la alimentele de bază, toate cele patru partide s-au pus de acord cu acest lucru.

Miercuri ar urma să aibă loc o ședință de coaliție prin care se va decide dacă se renunță sau se revine la această decizie de plafonare a prețurilor la alimentele de bază.

