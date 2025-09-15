PSD sare ca ars la eliminarea plafonării prețurilor la alimente. PNL și USR aduc aminte că și pesediștii au fost de acord

Stiri Politice
15-09-2025 | 15:05
×
Codul embed a fost copiat

Executivul anunță că va renunța la plafonarea prețurilor la alimentele de bază, care a fost pusă în practică în ultimii doi ani. Decizia ar fi fost luată de comun acord în coaliția de guvernare.  

autor
Constantin Toma

Însă, PSD acuză că hotărârea a fost luată peste capul social-democraților.

S-au încins din nou spiritele în coaliția de guvernare, asta după ce, în weekend, purtătorul de cuvânt de la Palatul Victoria a transmis un mesaj prin care anunță că de la 1 octombrie măsura plafonării prețului la alimentele de bază va fi eliminată.

Ioana Dogioiu a subliniat că decizia a fost luată de comun acord de toate cele patru partide care formează Guvernul, iar la auzul acestei vești, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a sărit ca ars și a spus că PSD nu a fost și nu va fi de acord cu o astfel de măsură; mai mult, ar duce la o creștere a inflației cu 2 sau chiar 3 puncte procentuale.

Ședință de coaliție pentru a se stabili o decizie finală

Cei de la PNL și USR au întărit însă mesajul venit dinspre Guvern și au spus că încă de acum trei luni, de când s-a luat decizia ca doar până la 1 octombrie să mai fie plafonate prețurile la alimentele de bază, toate cele patru partide s-au pus de acord cu acest lucru.

Citește și
oameni pe strada
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Miercuri ar urma să aibă loc o ședință de coaliție prin care se va decide dacă se renunță sau se revine la această decizie de plafonare a prețurilor la alimentele de bază.  

Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”

Sursa: Pro TV

Etichete: USR, PSD, PNL, alimente, plafonare preturi,

Dată publicare: 15-09-2025 14:55

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Secretarul general al Guvernului critică Guvernul. Radu Oprea (PSD): ”Ar crește riscul”
Stiri Politice
Secretarul general al Guvernului critică Guvernul. Radu Oprea (PSD): ”Ar crește riscul”

Secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, susține menținerea măsurii de plafonare a prețurilor la alimentele de bază, argumentând că aceasta a avut efecte benefice semnificative în ultimul an.

Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Schema de plafonare și compensare a energiei a mutat povara facturilor de pe buzunarul românilor obișnuiți și a firmelor pe bugetul de stat, adică pe „buzunarul tuturor”. În total, peste 30 de miliarde de lei. 

Ministrul Energiei: Schema de plafonare și compensare a prețurilor la energie a costat România 30 de miliarde de lei
Stiri actuale
Ministrul Energiei: Schema de plafonare și compensare a prețurilor la energie a costat România 30 de miliarde de lei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că mecanismul de plafonare a preţurilor la energie pentru consumatorul final şi de compensare cu bani publici a costat România 30 de miliarde de lei.

Sunt oferte mai bune la energia electrică, susține președintele ANRE. Ce trebuie să facă consumatorii după oprirea plafonării
Stiri actuale
Sunt oferte mai bune la energia electrică, susține președintele ANRE. Ce trebuie să facă consumatorii după oprirea plafonării

Ofertele din comparatorul de preţuri la energie s-au îmbunătăţit în ultima perioadă, susține președintele ANRE, George Niculescu. De marți nu mai există o plafonare a prețurilor la curentul electric și gaze.

Termenul de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungit. Ce se întâmplă cu fermierii români
Stiri Economice
Termenul de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungit. Ce se întâmplă cu fermierii români

Guvernul a aprobat vineri prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, până la 30 septembrie 2025, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

 

Recomandări
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”
Stiri Economice
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”

Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).  

Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Stiri externe
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu
Stiri Justitie
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Septembrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28