Oficial: Guvernul Bolojan nu va mai prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat faptul că decizia de a nu prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie a fost luată fără opoziție în coaliție.

Explicaţiile vin după ce liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a transmis că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, susţinând că subiectul nu a fost discutat în coaliţie şi PSD nu poate fi de acord cu această decizie.

”Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, a transmis Dogioiu.

Ea a precizat că săptămâna viitoare premierul va avea discuţii cu reprezentanţii retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creşteri importante de preţuri.

Lista de alimente cu adaosul comercial plafonat cuprindea 17 produse și categorii de alimente- de la lapte, brânză și iaurt, până la făină, ouă, carne proaspătă de pui și porc, până la unele legume și fructe proaspete.

Grindeanu susține că nu s-a discutat în coaliție

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. El a precizat că această decizie nu a fost discutată în coaliţie, iar PSD nu poate fi de acord că o asemenea măsură.

”Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliţie şi cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiştii spun că ridicarea plafonării ar creşte imediat inflaţia cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuşi!”, a mai declarat preşedintele interimar al PSD.

El a subliniat că presiunea preţurilor se resimte puternic în buzunarele oamenilor.

”Aşadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecţie, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici şi medii! O spun public şi o voi afirma clar şi în cadrul viitoarei Coaliţii: presiunea preţurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară! Să gândim de două ori înainte de orice acţiune guvernamentală!”, a precizat Sorin Grindeanu.

