Un ucrainean a fost găsit în șoc hipotermic, după ce a trecut ilegal frontiera prin apele râului Prut: „Era epuizat”

Un bărbat din Ucraina, care a trecut ilegal frontiera de stat, prin râul Prut, a fost recuperat de polițiștii de frontieră din Botoșani.

Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost găsit în șoc hipotermic.

El a primit îngrijiri medicale din partea polițiștilor de frontieră, după care a fost preluat de un echipaj de ambulanță.

'În jurul orei 9:00, în condiții de iarnă severă, colegii noștri au localizat în cartierul Teioasa un bărbat care trecuse recent frontiera dinspre Ucraina. Acesta se afla în stare de șoc hipotermic, epuizat și învins de frigul pătrunzător. În acele momente critice, procedurile administrative au trecut pe plan secund. Prioritatea absolută a fost salvarea omului din fața noastră. Până la sosirea echipajului medical, polițiștii i-au oferit primul ajutor, încercând să îi mențină semnele vitale și să îi ofere un minim de confort termic', au precizat oficialii STPF Botoșani.

Ucraineanul nu va fi extrădat, ci va fi transferat la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil de la Rădăuți.

