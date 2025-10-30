Studiu Salvați Copiii: Părinții plecați la muncă în străinătate lipsesc o treime din copilăria copiilor lor

30-10-2025 | 13:48
parinti si copii
Shutterstock

Mai mult de jumătate dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate lipsesc o treime din copilăria fiilor şi fiicelor lor, iar perioadele în care copiii nu îşi au alături părinţii sunt, în general, vârsta educaţiei primare mici şi cea a preadolescenţei.

Vlad Dobrea

Datele au fost prezentate într-un studiu realizat de organizaţia Salvaţi Copiii România.

Aceeaşi cercetare arată că bărbaţii români plecaţi la muncă în alte ţări lucrează în mare parte în construcţii şi agricultură, în timp ce femeile au slujbe de îngrijitoare şi menajere. Studiul Salvaţi Copiii mai arată că 82% dintre părinţi au intenţia de a renunţa la munca în străinătate în următorii ani şi indică şi principalele motivele care i-ar convinge să renunţe mai repede la munca peste hotare.

O cercetare sociologică realizată în perioada iulie-octombrie 2025 de Salvaţi Copiii România, în cadrul proiectului ”Sună-i zilnic! – Conexiune dincolo de graniţe”, arată că peste jumătate dintre părinţii români plecaţi la muncă în alte ţări nu sunt prezenţi, în medie, în vieţile copiilor lor, o treime din copilăria acestora.

„Mai mult de jumătate dintre părinţii cu copii în ţară lipsesc o treime din copilăria acestora, în special vârsta educaţiei primare mici şi a preadolescenţei. Mai mult, 41% dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate au mai mult de 6 ani de când muncesc în afara ţării (aproape 20% din vechimea legală în muncă). (...) Părinţii din eşantion sunt plecaţi în medie de şase ani, atât mamele cât şi taţii, iar 67% dintre taţii care au participat la sondaj şi 75% dintre mame sunt plecate de mai mult de trei ani. (...) Principalele ocupaţii ale părinţilor incluşi în studiu sunt, în cazul taţilor, de lucrător în construcţii (50%), lucrător agricol (12%), şofer (8%), ospătar (5%), iar în cazul mamelor de îngrijitoare vârstnici (17%), menajeră (17%), lucrător agricol (15%), casier (10%). În ceea ce priveşte relaţia cu copiii rămaşi în ţară, 41% dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate consideră că în relaţia cu copilul le lipseşte cel mai mult timpul petrecut împreună, 33% momentele importante din viaţa copilului, 21% dragostea copilului, iar 6% comunicarea cu copilul”, arată rezultatele studiului, date publicităţii joi.

46% dintre părinţi au decis să plece din cauza salariului insuficient pentru familie. 28% afirmă că motivul este îmbunătăţirea situaţiei financiare a familiei

În ceea ce priveşte motivele care i-au determinat pe români să plece la muncă în alte ţări, aceeaşi cercetare indică faptul că 46% dintre părinţi au decis să plece din cauza salariului insuficient pentru familie, în vreme ce 28% afirmă că motivul este îmbunătăţirea situaţiei financiare a familiei, 9% faptul că au rămas fără un loc de muncă în România, 5% motive legate de construirea/renovarea/extinderea unei case, iar 3% au plecat pentru a câştiga un plus financiar necesar studiilor copiilor.

„O diferenţă semnificativă între femei şi bărbaţi este ponderea dublă în rândul femeilor (10% vs. 5% în rândul bărbaţilor) care declară că nu şi-au găsit loc de muncă în România, ceea ce evidenţiază nevoia de locuri de muncă pentru femeile cu educaţie medie şi elementară”, arată datele unui studiu european realizat de Salvaţi Copiii România.

82% dintre părinţi au intenţia de a renunţa la munca în străinătate în următorii ani

Datele prezentate de Salvaţi Copiii România mai arată că 82% dintre părinţi au intenţia de a renunţa la munca în străinătate în următorii ani iar mulţi dintre ei ar renunţa mai repede la munca în străinătate dacă ar avea locuri de muncă mai bine plătite în România, taxe mai mici de plătit, eventuale probleme familiale, o infrastructură de sănătate mai bună, serviciile publice de mai bună calitate, infrastructura de educaţie pentru copii mai bună.

57% dintre mamele plecate la muncă în străinătate spun că resimt stări de singurătate

Ancheta sociologică, la care au participat 400 de părinţi care lucrează în Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Franţa, Austria şi Belgia, mai arată că 48% dintre taţi declară că nu resimt stări de disconfort psihologic, în timp ce doar 17% dintre mame afirmă acelaşi lucru.

57% dintre mamele plecate la muncă spun că resimt stări de singurătate şi 51% dintre acestea spun că se simt triste, în timp ce 30% dintre ele declară că au sentimentul că nu pot face faţă situaţiei din ţara de destinaţie, procentul fiind de aproape trei ori mai mare decât al taţilor care simt că fac faţă cu dificultate condiţiilor din ţara unde lucrează.

„Cu toate acestea, doar între 8-10% dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate declară că au consultat un psiholog. Ponderea este de aproape cinci ori mai mare în rândul femeilor (14%) decât în rândul bărbaţilor (3%). 91% dintre respondenţii la studiu consideră că menţinerea legăturii emoţionale cu copilul/copiii din România reprezintă principala provocare pe care o întâmpină ca părinte aflat la muncă peste hotare. 83% dintre părinţi menţionează probleme de integrare culturală şi adaptare în ţara de rezidenţă, iar 26% comunicarea cu instituţiile din România (şcoala/grădiniţa copilului, primărie, instituţii fiscale etc.). Principalele lipsuri pe care le au în ţara de destinaţie din punct de vedere emoţional sunt legate de lipsa copilului/copiilor, pentru 94% dintre părinţi, lipsa familiei, pentru 80% dintre părinţi, sprijinul din partea României, pentru 55% dintre ei, sprijinul din partea ţării de destinaţie, menţionat de 40% din ei şi lipsa prietenilor, menţionată de 22%”, mai arată rezultatele studiului.

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit noului vicepremier, Oana Gheorghiu, şi a spus că speră ca aceasta să îşi folosească experienţa şi în plan guvernamental, în domeniile reformei, digitalizării şi debirocratizării.

