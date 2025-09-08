Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani

Stiri actuale
08-09-2025 | 17:45
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat din Gorj şi-a denunţat fiica la poliţie după ce a văzut că îi lipsesc bani şi bijuterii în valoare de 300.000 de lei. Tânăra este acum anchetată.

autor
Roxana Tivadar

Bărbatul de 47 de ani munceşte în străinătate, iar săptămâna trecută s-a întors acasă. A mers direct la borcanul pus bine în casă unde ştia că a adunat în ultimii ani bani şi bijuterii.

L-a găsit însă gol şi a anunţat imediat poliţia. Le-a spus de la început agenţilor că o bănuieşte pe fiica lui, de 19 ani, care locuieşte în altă localitate.

Potrivit anchetatorilor, suspecta a furat luna trecută, 15 lanţuri de aur şi alte bijuterii, plus o brăţară cu diamante şi 1500 de euro.

Doar o parte dintre podoabe au fost recuperate de anchetatori. Fata este anchetată în libertate pentru furt.

Citește și
rapită
Un bărbat din Argeș și-a răpit fosta iubită cu ajutorul rudelor, supărat că ea a început o nouă relație. Ce a urmat

Sursa: Pro TV

Etichete: strainatate, furt, gorj, fiica,

Dată publicare: 08-09-2025 17:16

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Un bărbat din Argeș și-a răpit fosta iubită cu ajutorul rudelor, supărat că ea a început o nouă relație. Ce a urmat
Stiri actuale
Un bărbat din Argeș și-a răpit fosta iubită cu ajutorul rudelor, supărat că ea a început o nouă relație. Ce a urmat

Supărat că iubita l-a părăsit și este implicată deja într-o altă relație, un bărbat din Argeș și-a mobilizat rudele, să-l ajute să o aducă înapoi, cu forța. Au reușit, însă doar până la un punct.

Un tânăr din Alba și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă cu un invitat la o nuntă
Stiri actuale
Un tânăr din Alba și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă cu un invitat la o nuntă

Nou caz de violență în cuplu, de această dată în județul Alba. Un tânăr de 27 de ani este acuzat că, după o petrecere la nunta unor prieteni, și-a lovit iubita.  

Un bărbat beat a încurcat pompierii care stingeau incendiul de la casa vecinilor, în Galați
Stiri actuale
Un bărbat beat a încurcat pompierii care stingeau incendiul de la casa vecinilor, în Galați

Intervenție cu scandal la un incendiu izbucnit la o casă din județul Galați. Misiunea salvatorilor a fost îngreunată de un localnic care se afla sub influența alcoolului. Acesta a fost potolit, în final, de oamenii legii care l-au încătușat.

Recomandări
Sindicaliștii i-au cerut lui Nicușor Dan demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția președintelui
Stiri Educatie
Sindicaliștii i-au cerut lui Nicușor Dan demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția președintelui

Sindicaliștii din Educație i-au cerut lui Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii de luni, demisia ministrului Daniel David și anularea măsurilor de reformă a Educației promovate de Guvern.

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS
Stiri Politice
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii, deținuții politic, invalizii și personalul monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”
Stiri externe
Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”

Trump a apreciat parteneriatul SUA cu Republica Moldova și a subliniat importanța păcii pentru securitatea regională, la întâlnirea cu noul ambasador, Vlad Kulminski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Septembrie 2025

48:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28