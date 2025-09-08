Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani

Un bărbat din Gorj şi-a denunţat fiica la poliţie după ce a văzut că îi lipsesc bani şi bijuterii în valoare de 300.000 de lei. Tânăra este acum anchetată.

Bărbatul de 47 de ani munceşte în străinătate, iar săptămâna trecută s-a întors acasă. A mers direct la borcanul pus bine în casă unde ştia că a adunat în ultimii ani bani şi bijuterii.

L-a găsit însă gol şi a anunţat imediat poliţia. Le-a spus de la început agenţilor că o bănuieşte pe fiica lui, de 19 ani, care locuieşte în altă localitate.

Potrivit anchetatorilor, suspecta a furat luna trecută, 15 lanţuri de aur şi alte bijuterii, plus o brăţară cu diamante şi 1500 de euro.

Doar o parte dintre podoabe au fost recuperate de anchetatori. Fata este anchetată în libertate pentru furt.

