Chiar dacă aceste tulburări par minore, cea mai eficientă soluție e să ceară cât mai devreme ajutor, mai ales că asigurarea de stat oferă până la 12 ședințe gratuite pe lună cu un psihoterapeut.

Sunt gânduri normale, dar care tind să ajungă, mult mai ușor, decât acum câțiva ani într-o zonă extremă.

​Psihiatrii spun că un român din 25 se confruntă cu stări de anxietate socioeconomică, o grijă a zilei de mâine, transformată în preocupare continuă, cu stări de panică, insomnii și tendința de construi mental scenarii catastrofale. Spaima că, în scurt timp, nu vor mai putea asigura cele necesare familiei e de două ori mai frecventă în cazul femeilor din România, mai ales că diferența între salariile câstigate între cele două sexe, pe același post, e în favoarea bărbaților, dar printre cele mai mici din Europa.

Cum afectează viața de zi cu zi

În loc să doarmă, cei care suferă de anxietate fac calcule noaptea, să se asigure că le ajunge venitul. Taie din timpul de relaxare și se zbat să facă economii.

Dr. Eduard Moțoescu, directorul medical al Spitalului de Psihiatrie Obregia: Devin mai irascibili, mai reactivi. Suntem într-o bătălie pentru a supraviețui, uneori nu conștientizăm că îi alocăm foarte multe resurse care sunt epuizabile. Omul ajunge, dar nu are niciun fel de randament la locul de muncă.

Pacienții cu anxietate gestionează diferit frustrarea, unii comunică deschis cu familia și o iau drept aliat. Cu o trimitere de la medicul de familie, toți asigurații au dreptul la 3 ședințe de terapie pe săptămână, integral decontate. Cea mai riscantă alegere, subliniază psihologii, e să se îndepărteze de partener și copii. Fără ajutor, cei afectați riscă să cadă pradă adicțiilor sau să încalce legea, pentru a face rost de mai mulți bani.

Dr. Ciprian Băcilă, directorul medical al Spitalului de Psihiatrie dr. Gheorghe Preda Sibiu: Un timp din ce în ce mai scurt petrecut cu copiii, și acest lucru aduce după sine o nouă problemă, acel copil observă niște obiceiuri în familie, nu le trece prin filtrul propriu. Prin mimetism, prin imitare, începe să creadă că acela este un ritm normal de viață.

Pentru a scădea presiunea asupra angajaților, tot mai multe companii private includ în pachetele de beneficii ședințe private la psiholog, dar și sesiuni de grup pentru echilibrul mental.