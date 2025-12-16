Craiova conduce topul scumpirilor pe piața imobiliară. Cât a ajuns să coste o garsonieră în 2025

Prețurile apartamentelor au explodat anul acesta, însă nu în același ritm în toate orașele. Craiova conduce topul la capitolul creșterilor pe piața imobiliară, fiind cu mult peste media țării, spun specialiștii în domeniu.

Motivele ar fi atragerea de investiții, apariția de noi locuri de muncă, dar și găzduirea de mari evenimente.

Agent imobiliar: „Aceasta este o garsonieră situată lângă mall, a fost achiziționată acum un an la prețul de 52.000 euro. Iar acum s-a vândut la prețul de 65.000 de euro”.

În Craiova, prețurile pe piața imobiliară au crescut cu 21%, cu mult față de media națională de 14%. De altfel, în ultimii ani, orașul din Bănie a trecut printr-o transformare accelerată.

Gabriel Pricină, sociolog: „Au apărut noi companii, locuri de muncă, afacerile s-au dezvoltat. Târgul de Crăciun a pus Craiova pe hartă și a investitorilor și a turiștilor, aeroportul Craiova e iarăși un factor de dezvoltare.”

Daniel Crainic, director marketing portal de imobiliare: „Craiova vine pe un capital de imagine ridicat în ultimii ani, s-a investit foarte mult în imagine, există și o producție interesantă, există și zona auto care s-a dezvoltat bine.”

Cele mai căutate sunt locuințele din centrul orașului. Prețul mediu al unei garsoniere este între 70 și 80.000 euro, în timp ce un apartament cu trei camere ajunge la 140.000 euro.

Ani Milosalevici, agent imobiliar: „Majoritatea clienților preferă blocuri noi. Cu cât este mai aproape de zona centrală, cu atât cererea este mai mare”.

Așa că mulți oameni transformă investiția în garsoniere sau apartamente într-o afacere sigură. De exemplu, un tânăr cu care am discutat cumpără proprietăți pe care apoi le vinde sau închiriază.

Vasile Răchițeanu, investitor: „Am cumpărat un apartament acum ceva timp în jur de 70.000 de euro, același apartament e 80-90.000 de euro”.

Ca să-și poată permite o locuință, oamenii se orientează către credite sau munca în străinătate.

Localnică: „Prețurile sunt uriașe față de nivelul nostru de trai”.

Localnică: „Chiar dacă sunt salariată, abia îți permiți să plătești chiria, nu îți mai rămâne nimic, că dai doar pe chirie, întreținere și utilități”.

Potrivit unui studiu făcut de o platformă de imobiliare, cele mai scumpe apartamente se găsesc în Cluj-Napoca, Brașov și București. La polul opus se află Timișoara, Oradea și Ploiești.

