Craiova conduce topul scumpirilor pe piața imobiliară. Cât a ajuns să coste o garsonieră în 2025

Stiri Economice
16-12-2025 | 07:38
×
Codul embed a fost copiat

Prețurile apartamentelor au explodat anul acesta, însă nu în același ritm în toate orașele. Craiova conduce topul la capitolul creșterilor pe piața imobiliară, fiind cu mult peste media țării, spun specialiștii în domeniu.

autor
Stirileprotv

Motivele ar fi atragerea de investiții, apariția de noi locuri de muncă, dar și găzduirea de mari evenimente.

Agent imobiliar: „Aceasta este o garsonieră situată lângă mall, a fost achiziționată acum un an la prețul de 52.000 euro. Iar acum s-a vândut la prețul de 65.000 de euro”.

În Craiova, prețurile pe piața imobiliară au crescut cu 21%, cu mult față de media națională de 14%. De altfel, în ultimii ani, orașul din Bănie a trecut printr-o transformare accelerată.

Gabriel Pricină, sociolog: „Au apărut noi companii, locuri de muncă, afacerile s-au dezvoltat. Târgul de Crăciun a pus Craiova pe hartă și a investitorilor și a turiștilor, aeroportul Craiova e iarăși un factor de dezvoltare.”

Citește și
Daniel Crainic
Piața imobiliară în 2025: Capitala a fost pe locul al treilea în topul celor mai scumpe orașe. Cum vor fi prețurile în 2026

Daniel Crainic, director marketing portal de imobiliare: „Craiova vine pe un capital de imagine ridicat în ultimii ani, s-a investit foarte mult în imagine, există și o producție interesantă, există și zona auto care s-a dezvoltat bine.”

Cele mai căutate sunt locuințele din centrul orașului. Prețul mediu al unei garsoniere este între 70 și 80.000 euro, în timp ce un apartament cu trei camere ajunge la 140.000 euro.

Ani Milosalevici, agent imobiliar: „Majoritatea clienților preferă blocuri noi. Cu cât este mai aproape de zona centrală, cu atât cererea este mai mare”.

Așa că mulți oameni transformă investiția în garsoniere sau apartamente într-o afacere sigură. De exemplu, un tânăr cu care am discutat cumpără proprietăți pe care apoi le vinde sau închiriază.

Vasile Răchițeanu, investitor: „Am cumpărat un apartament acum ceva timp în jur de 70.000 de euro, același apartament e 80-90.000 de euro”.

Ca să-și poată permite o locuință, oamenii se orientează către credite sau munca în străinătate.

Localnică: „Prețurile sunt uriașe față de nivelul nostru de trai”.

Localnică: „Chiar dacă sunt salariată, abia îți permiți să plătești chiria, nu îți mai rămâne nimic, că dai doar pe chirie, întreținere și utilități”.

Potrivit unui studiu făcut de o platformă de imobiliare, cele mai scumpe apartamente se găsesc în Cluj-Napoca, Brașov și București. La polul opus se află Timișoara, Oradea și Ploiești.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD

Sursa: Pro TV

Etichete: imobiliare, apartamente, garsoniere,

Dată publicare: 16-12-2025 07:38

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe
iBani
Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe

2025 a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini. 

Piața imobiliară în 2025: Capitala a fost pe locul al treilea în topul celor mai scumpe orașe. Cum vor fi prețurile în 2026
iBani
Piața imobiliară în 2025: Capitala a fost pe locul al treilea în topul celor mai scumpe orașe. Cum vor fi prețurile în 2026

În ultimii doi ani, prețurile de pe piața imobiliară au urcat cu viteză. În București, de pildă, prețul mediu cerut de vânzători este mai mare cu 17 procente doar în 2025. 

Harababura incredibilă cu chiriile de la Primăria Capitalei. Două instituții se bat pe aceiași bani, orașul pierde la dublu
Stiri actuale
Harababura incredibilă cu chiriile de la Primăria Capitalei. Două instituții se bat pe aceiași bani, orașul pierde la dublu

De doi ani deja, Administrația Fondului Imobiliar (AFI) și Compania Municipală Imobiliară SA emit facturi pentru aceleași chirii provenite din spațiile Primăriei Capitalei.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Procurorii DNA au făcut percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de afaceri într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE
Stiri Politice
Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28