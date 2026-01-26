Cei mai mulți clienți optează pentru dobânzile fixe, pentru că sunt mai mici, chiar și cu două puncte procentuale decât cele variabile.

Românii au cumpărat anul trecut cu 14.000 de locuințe mai puțin comparativ cu 2024, la nivel național. Însă numărul celor care au luat credite pentru locuințe au crescut cu 6,4%, pentru că anumite zone ale țării se dezvoltă accelerat.

În 2025, cei mai harnici la semnat credite cu ipotecă au fost localnicii din Bucureșți, însă județul Ilfov a înregistrat cea mai mare creștere anuală la nivel național de 27,6 procente. Și în Timiș și Cluj numărul celor care se împrumută a continuat să crească, în timp ce Capitala, Constanța și Iași au înregistrat o ușoară scădere față de 2024.

Daniel Crainic, specialist imobiliare: „În ultimii 4 ani ne-am confruntat cu o scădere a numărului de autorizații în municipiul Bucureșți. Asta nu înseamnă că piața imobiliară din Bucureșți a stat pe loc, dezvoltatorii s-au orientat spre comunele din imediat apropierea Bucureștiului și au dezvoltat fie blocuri de locuințe, apartament, fie case, duplexuri și așa mai departe astfel încât astăzi piața din București nu se limitează strict la teritoriul minicipiului și include zonele adiacente.”

Această creștere se datorează în principal faptului că tot mai mulți români își finanțează achiziția unei locuințe prin credite ipotecare, dar a crescut și numărul de refinanțări. În plus, și suma împrumutată la bănci este mai mare, din cauză că și prețurile locuințelor au crescut cu 15% anul trecut.

Cătălin Marin, managerul unei companii de brokeraj de credite: „Avem 10 miliarde de euro în 11 luni ale anului 2025. Comparativ cu primele 11 luni ale anului 2024 avem o creștere de 22%”.

95% din împrumuturile făcute în 2025 au fost cu dobândă fixă.

Daniel Amza, broker de credite: „Încă mai sunt clienți care se refinanțează pe dobânzi fixe, așa cum e firesc, dobânzile scad cu 2-3 procente și la fiecare refinanțare poți să scazi câteva sute de lei prin acest simplu artificiu”.

Cererea pentru credite ipotecare ar putea să crească și în acest an, spun specialiștii, odată cu finalizarea de noi locuințe. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estimează că volumul lucrărilor de construcții noi ar urma să crească cu 4,7% în 2026.

