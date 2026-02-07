Administratorul public, arhitectul-șef și directorul adjunct al Poliției Locale au fost reținuți aseară. Sunt suspectați că ar fi primit mită pentru a grăbi acordarea unor avize imobiliare. Banii, potrivit unor surse judiciare, ar fi fost dați în mai multe tranșe, în sume cuprinse între 2.000 și 30.000 de euro.

Ancheta îi are în vizor pe cel puțin cinci suspecți, printre care administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Iulian Cârlogea, arhitectul-șef Robert Mihai Bașca și mai mulți șefi din cadrul Poliției Locale. Aceștia sunt bănuiți de comiterea unor fapte de corupție, în legătură cu acordarea în ultimii doi ani a unor avize imobiliare. Anchetatorii au descins la 9 adrese din București și județul Ilfov.

Corespondent Știrile Pro TV: „Sunt percheziții de câteva ore aici, la Primăria Sectorului 5. Procurorii DNA verifică în special biroul administratorului public, dar și biroul arhitectului-șef. În paralel, anchetatorii fac percheziții atât la sediul Poliției Locale Sectorului 5, cât și la locuințele celor vizați.”

Potrivit procurorilor, „faptele vizează posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepției unui imobil și pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidențial, prin proceduri și documente administrative”.

Corespondent Știrile Pro TV: „În atenția anchetatorilor a ajuns și acest complex rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei. Există suspiciuni că mai mulți funcționari publici ar fi fost mituiți pentru a grăbi procedurile de emitere a avizelor necesare pentru terminarea lucrărilor, inclusiv pentru ca instituțiile abilitate să confirme că imobilul respecta proiectul inițial.”

Locatar de lângă blocul vizat: „Eu, când m-am mutat aici, nu era nici până la etajul 1 făcut.”

Reporter: „Când v-ați mutat aici?”

Locatar: „În octombrie, anul trecut. Nu a durat mai mult de 4-5 luni ridicarea acestui bloc.”

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți bani în mai multe tranșe, între 2.000 și 30.000 de euro.

Contactați de Știrile Pro TV, reprezentanții Primăriei Sectorului 5 au transmis că nu vor da un punct de vedere pentru că ancheta este încă în desfășurare. Dosarul vizează infracțiuni de trafic de influență, luare și dare de mită și fals intelectual.

