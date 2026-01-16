România va construi un drum unicat, cu dublu rol, militar și civil. Proiectul prevede și lucrări în Ucraina | FOTO

Stiri Sociale
16-01-2026 | 16:58
drum suceava siret
Facebook/ Cristian Pistol

CNAIR a lansat licitaţia pentru "capătul de nord" al Drumului Expres Suceava - Siret, lotul 3 Bălcăuţi - Siret urmând să aibă un rol dual: civil şi militar, a informat, vineri, directorul general Cristian Pistol.

 

autor
Cristian Anton

Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, acest proiect, unicat în portofoliul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), finanţat prin instrumentul SAFE (Acţiunea pentru securitatea Europei), depăşeşte graniţele României şi prevede: construcţia a 12,65 km de drum expres nou în România, modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei) şi modernizarea a 15 km din drumul naţional M19 (pe teritoriul Ucrainei).

drum suceava siret drum suceava siret
drum suceava siret drum suceava siret
drum suceava siret drum suceava siret
drum suceava siret drum suceava siret
drum suceava siret drum suceava siret
drum suceava siret drum suceava siret
drum suceava siret drum suceava siret

"Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost condiţia decisivă pentru a obţine această finanţare europeană prin SAFE (Regulamentul UE 2025/1106)", precizează Pistol.

Va fi construit un drum de aproape un kilometru lungime

Pe noul sector de drum expres vom construi inclusiv: un pod de aproape 1 km (967 de metri) peste râul Siret; două noduri rutiere majore - Siret Sud şi Siret Nord; un Centru de Întreţinere şi Coordonare (CIC).

Citește și
Pod A7
CNAIR: Anul acesta s-ar putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud. Care este stadiul lucrărilor pe A7

"După ce va fi validată documentaţia, publicăm anunţul de participare, care va stabili şi data limită pentru depunerea ofertelor. Prin acest nou proiect, România îşi consolidează poziţia de hub strategic la frontiera de Est a Uniunii Europene şi a NATO", a subliniat el.

CNAIR a semnat cel mai mare contract din istoria sa pentru un tronson de autostradă. Aproape 7 miliarde de lei pentru 41 km

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Ucraina, CNAIR, drum, lucrari, siret,

Dată publicare: 16-01-2026 16:58

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
O nouă bucată de autostradă se deschide înainte de Crăciun în România
Stiri actuale
O nouă bucată de autostradă se deschide înainte de Crăciun în România

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a verificat, vineri, şantierul secţiunii dintre Focşani şi Adjud al A7 şi a anunţat că circulaţia va fi deschisă, înainte de Crăciun, pe încă 50 de kilometri de autostradă.

CNAIR: Anul acesta s-ar putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud. Care este stadiul lucrărilor pe A7
Stiri actuale
CNAIR: Anul acesta s-ar putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud. Care este stadiul lucrărilor pe A7

Anul acesta ar putea fi deschisă circulația pe A7 între București și Adjud, dacă ritmul lucrărilor se menține, spune șeful CNAIR Cristian Pistol, pe tronsonul Domnești Târg – Adjud lucrările fiind de peste 90%.

Au început dinamitările pentru tunelul Robești, pe Autostrada Sibiu–Pitești. Muncitorii sapă în 900 de metri de rocă. VIDEO
Stiri actuale
Au început dinamitările pentru tunelul Robești, pe Autostrada Sibiu–Pitești. Muncitorii sapă în 900 de metri de rocă. VIDEO

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunţă că au început operaţiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robeşti de pe secţiunea 2 a Autostrăzii Sibu-Piteşti.

Se construiește o nouă șosea de mare viteză în România. Drum express până în Ungaria
Stiri actuale
Se construiește o nouă șosea de mare viteză în România. Drum express până în Ungaria

Contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar -Satu Mare, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria, a fost semnat marţi cu compania Construcţii Erbaşu, a anunţat, marţi, directorul general CNAIR, Cristian Pistol.

Ultimul tronson de pe A7, aproape de final. CNAIR promite circulaţie neîntreruptă Bucureşti–Focşani în noiembrie. VIDEO
Stiri actuale
Ultimul tronson de pe A7, aproape de final. CNAIR promite circulaţie neîntreruptă Bucureşti–Focşani în noiembrie. VIDEO

Progresul fizic pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) este de 85%, darea sa în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie.

Recomandări
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru
Stiri Economice
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sunt multe mașini de lux în România, fără ca proprietarii să poată justifica sursa banilor cu care le-au cumpărat.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani
Stiri actuale
Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.

Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri
Stiri Sanatate
Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri

Numărul românilor care plătesc asigurarea de sănătate (CASS) a crescut în ultimele luni ca urmare a modificărilor legislative.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59