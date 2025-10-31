CNAIR: Anul acesta s-ar putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud. Care este stadiul lucrărilor pe A7

Anul acesta ar putea fi deschisă circulația pe A7 între București și Adjud, dacă ritmul lucrărilor se menține, spune șeful CNAIR Cristian Pistol, pe tronsonul Domnești Târg – Adjud lucrările fiind de peste 90%.

”Activitate intensă pe şantierul lotului 2 (Domneşti Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focşani - Bacău (A7)! Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud stadiul lucrărilor a depăşit 90%”, anunţă şeful CNAIR într-o postare pe Facebook.

Conform lui Pistol, UMB Spedition lucrează acum în special în zona pasajului de la Domneşti Târg, unde, se execută lucrări de hidroizolaţie, după ce a fost turnată placa de suprabetonare, la podul peste râul Trotuş, - la nodul Adjud.

Valoarea contractului pentru construirea acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea esre asigurată prin PNRR.

”Pe întregul lot stadiul fizic a depăşit 85%, dar anul acesta, dacă dacă vor permite condiţiile meteorologice să se menţină actualul ritm de lucru, circulaţia va putea fi deschisă până la Adjud. Astfel se va putea circula de la Bucureşti la Adjud, doar pe autostradă (A3 şi A7), anul acesta. Anul viitor, după finalizarea lucrărilor şi pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani (A3 şi A7)”.

